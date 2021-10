Ahí es donde viene el problema, porque muchos dicen que quieren comprar ese espacio y a veces no hay, porque ya está comprometido”

Carlos Mendoza, administrador del cementerio.

El administrador también señaló que en el cementerio ya no se pueden hacer más tumbas, porque se quedarían sin caminos para las personas que llegan a visitar. “Por eso algunos caminos no están rectos, porque han tenido que construir tumbas en espacios que eran para transitar, pero ya no se puede más”, dijo.

Debido a la falta de espacios, Carlos Mendoza asegura que ha estado hablando con el alcalde del municipio para tratar de buscar una solución a esta problemática. Como una solución se plantea comprar el lote que está al lado.

“El alcalde me indicó que entre sus proyectos está quitar el matadero de al lado y poder hacer allí otro cementerio o la ampliación de este, y ponerle una capilla para que se hagan las misas, pero hasta ahora no se ha realizado”.