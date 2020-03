Política de reincorporación debe ser incluida en planes de desarrollo

Indicó que actualmente hay 239 reincorporados ex combatientes de las Farc, ubicados en los municipios de Ovejas, Chalán y Colosó, que requieren una política que vaya orientada al desarrollo de programas y proyectos que lo beneficien, especialmente en los componentes productivos de la generación de ingresos para que puedan construir su proyecto de vida en la legalidad.

“El año pasado tuvimos 143 personas en proceso de reincorporación que se vincularon a formación académica con programas en las zonas de difícil acceso, también acompañamiento en las comunidades para ir reconstruyendo ese tejido social”, dijo Vitola González.

En materia de seguridad, la Coordinadora de la ARN, indicó que el año anterior tuvieron 14 personas que presentaron casos de seguridad, por amenazas y extorsión. “De estos, todavía hay 9 que no tenemos respuesta de la Unidad Nacional de Protección y los otros no fueron extraordinarios. Para este año, no hemos tenido riesgos altos para nuestra población y le estamos haciendo acompañamiento en los municipios”, anotó la funcionaria.