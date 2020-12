El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Ricardo Alarcón, presentó al alcalde Jaime Pumarejo Heins el balance de la institución en su lucha contra la delincuencia y dijo que durante el año 2020 los delitos de alto impacto disminuyeron.

En su informe el general Alarcón reveló que luego de meses de investigaciones la Policía logró asestar, desde agosto, unos 34 golpes a igual número de bandas delincuenciales que venían robando, extorsionando o traficando con estupefacientes, y se aprestan a dar siete golpes más antes de finalizar el año.

Al comentar las cifras, el alcalde Jaime Pumarejo dijo que “ser delincuente en Barranquilla es un mal negocio y, peor aún, apostar contra la ciudad, porque a los pocos días o semanas van tras las rejas”.

El informe reveló que hasta el 8 de diciembre el hurto cayó en un 26%, con 2.706 casos menos; el hurto a residencia en un 25%, con 188 casos menos, y el hurto al comercio en un 36%, con 653 casos menos.

Producto del accionar de la Policía y los apoyos que le viene dando la Alcaldía desde la Oficina de Seguridad y Convivencia, también disminuyeron los hurtos a automotores (en un 11%) y de motos (en un 16%).

Tan importante como ello, dijo el alcalde, es que la Policía ha demostrado capacidad para esclarecer homicidios, atracos y hurtos ocurridos durante el año”.

“Cuando empezaron los golpes contundentes a las bandas criminales que operaban en la ciudad, demostramos que no tendrían la oportunidad de pasar desapercibidas, no solo por el golpe en flagrancia sino porque había una investigación detrás que permitiría presentarlas a la justicia con material probatorio para que no siguieran delinquiendo”, declaró el mandatario.

Eso es lo que explican las cifras del balance de la Policía, en las que también se informa que la extorsión cayó en un 5%, con 12 casos menos, y no hubo un solo caso de secuestro.

El general Alarcón destacó que los golpes confirman el compromiso de la institución con la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana, a través del trabajo riguroso de prevención, reacción e investigación que adelantan sus hombres.

“Cada vez estamos mejor preparados para proteger a la ciudadanía”, e invitó a los barranquilleros “a evitar las especulaciones que solo favorecen a los delincuentes y a ceñirse a las cifras oficiales en materia de seguridad”.

El alcalde Pumarejo anunció que el Distrito seguirá “fortaleciendo institucional, tecnológica y logísticamente a la Policía, para acompañarla en esta tarea y garantizar buenos resultados” como los presentados hoy.

“En Barranquilla no vamos a dar un lugar de residencia a los delincuentes. Es mejor que no desempaquen sus maletas porque lo que está demostrando la Policía es que a los pocos meses o semanas de que empiecen a operar, caen”, afirmó el mandatario de los barranquilleros.