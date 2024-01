Policía nacional en Bolívar entregó más de 150 kits escolares a estudiantes

Además, se aprovechó la jornada para entregarles información sobre la importancia del respeto a los compañeros para que ningún niño se convierta en víctima del Bullying. Asimismo, hablaron sobre la importancia de no ir a sitios lejanos con desconocidos y también se les dio algunos puntos estratégicos para que actúen de manera inmediata si llegan a ser víctimas de tocamientos por un adulto.

En estas charlas no podía faltar la campaña ‘Dile NO a las drogas’, para que no aceptan ningún tipo de ofrecimiento que alguien les haga al respecto ni probarla ni comercializarla. Le puede interesar: Se anuncia refuerzo de seguridad en Barranquilla: llegan más de 1.760 policías

Es de resaltar que estas charlas se realizaron delante de los padres de familia para que el mensaje también les llegara a ellos y se lo recuerden durante el año a sus niños.

Esta jornada se estará realizando en otros municipios del departamento, para que más niños cuenten con este kit escolar en este nuevo periodo académico 2024.