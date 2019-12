Policía dice que periodistas detenidas no estaban identificadas, ellas lo niegan

Agregó que “una vez cumplido el protocolo se procede hacer el desbloqueo de la vía, minutos después se conoce que hay dentro del procedimiento inmersos tres periodistas. Para quienes realizan el procedimiento, estas personas no estaban plenamente identificadas, ni llevaban el chaleco que usualmente se utiliza en estos eventos para que sean reconocidos. No portaban el carné de manera visible”.

Mery Granados, la reportera gráfica, ratificó lo de su compañera. “Cuando ellos deciden meternos con los estudiantes yo les digo que somos periodistas, que porqué nos hacen eso. Una oficial del Esmad me dice, suba que después le explicamos. Yo sí vi cuando estaban atacando a mi compañera Cheyenne y Charlie, que estaba en suelo, pero él nunca dejó caer su cámara. A él le quitaron la cámara, a mí no”.

Cheyenne corroboró que en efecto fue empujada por las mujeres del Esmad. “Una de ellas me empujaba y me decía siga, suba, pero yo seguía grabando lo que hacían con Mery y Charlie, entonces uno de los estudiantes que habían retenido me da la mano y me ayuda a subir al camión”.

“Fueron momentos difíciles, porque yo les preguntaba para dónde nos llevaban, le decía que éramos periodistas, sólo decían: “ahora les explicamos”, pero nunca nos explicaron hasta unos 40 minutos después que nos dejaron libres”’ agregó Mery Granados.

La reportera gráfica y la periodista están ahora contando su historia y no la historias de otros actores como debe ser en realidad.

Del joven Charlie Cordero, quien trabaja como freelance, se supo que también lo dejaron el libertad y que le devolvieron la cámara y la simcard de la misma, donde tiene el material recopilado.

Yesid Turbay, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Barranquilla, dijo que “esto ha sido un hecho aislado, que no debe empañar lo bien que se ha portado Barranquilla en el tema de las marchas. Aquí todo ha transcurrido de manera tranquila. Hoy actuó el Esmad antibloqueo, porque los estudiantes tenían cerca de seis horas bloqueando una importante vía de la ciudad y se procedió porque no hubo acuerdo entre los promotores de la marcha y el ingreso del Esmad ha sido el último recurso que tenemos para actuar en estos casos”.

“Barranquilla ha dado ejemplo en estas marchas, de buen comportamiento, civismo, hemos dado garantías y si hoy se procedió así fue porque hubo un mal entendido” terminó diciendo.

Hay que anotar que este viernes por la tarde las esposas de los miembros del Esmad, tenían pensando hacer un plantón en la Plaza de La Paz, como apoyo a esta institución, pero a raíz de los hechos sucedidos en las horas del mediodía, se suspendió.