“No puedo decir de dónde vienen esas amenazas. No puedo señalar a nadie, son amenazas que no me permiten hablar sobre mi comunidad. Es una moto que llega a la puerta de mi casa y me señala de que tengo que estar en silencio”, relató Sánchez Orellano a Emisora Atlántico.

Agregó que en vista de lo reiterado que han sido las amenazas se vio en la obligación de denunciar. “He tenido el temor de denunciar porque si denuncio vayan a tomar acciones más fuertes y de pronto vaya a pasar algo a mi comunidad. Tenía ese temor, pero he sacado fuerzas para acabar con ese miedo y que cada día que pasa atemoriza más a mi familia. No salgo para no encontrarme sola en la calle”.

Indicó que las personas que la han estado amenazando llegan en motos diferentes. “Las veces anteriores eran dos personas delgadas las que iban en la moto, pero la última eran dos personas gruesas. Siempre llevan unos cascos puestos y no los alcanzo a ver sus caras bien”.

La lideresa anotó que no sabe qué ha dicho que motive a las personas para amenazarla. “Lo único que he hecho en mi vida es defender a mi comunidad indígena, ha sido luchar por la perseverancia de nuestros usos y costumbres. En el pueblo soy una persona muy conocida y querida. Eso es lo extraño que yo veo, porque no he tenido problemas con ninguno. Hubo algunas cosas que dije sobre algunos proyectos y no sé si eso vaya por ahí. La verdad es que no tengo de dónde para decir si es tal persona u otra”.