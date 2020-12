La alcaldesa de Marialabaja, Raquel Sierra Cassiani, le salió al quite de los comentarios negativos de los habitantes de la localidad, en contra de la arquitecta Martha Ospino Osorio, quien adelanta la construcción del atractivo turístico elaborado en letras para resaltar el nombre del municipio y embellecer la entrada a esa localidad.

Sierra Cassiani dijo que la arquitecta es oriunda del municipio y que, de manera amable, propuso a la anterior administración la elaboración de las letras con el nombre de la municipalidad, sin cobrar dinero por la prestación de sus servicios profesionales, pero como contraprestación elaborar un presupuesto para la compra de materiales y contratar la mano de obra no calificada, que debía ser asumido por la administración.

“La ejecución ha tenido inconvenientes, porque ha sido difícil conciliar con las personas que tienen posesión de bienes en el sector conocido como La Curva. También han sido destruidas las letras, evidenciando un detrimento por la compra de materiales y el pago de la mano de obra no calificada”, explicó la mandataria.

Agregó que los trabajos no están terminados, tampoco han sido recibidos a satisfacción por su administración.

“No entendemos por qué las están comparando con trabajos similares realizados en otros municipios --declaró--. Como administración entendemos la preocupación de la gente. Estamos abiertos al diálogo y a la concertación, para que se terminen las obras, e incluso mostrar el presupuesto utilizado y la maqueta para que puedan hacer verdaderos juicios de valor”.

Añadió que “no se puede subestimar el trabajo profesional y voluntario de la arquitecta, que se ha ofrecido para contribuir con el progreso y desarrollo de nuestro municipio. Rechazamos los ataques y amenazas a que haya sido sometida esta profesional de la construcción y el diseño. Con la mano en el corazón invito a que tengamos paciencia y esperemos que nos entreguen el trabajo totalmente terminado. Les aseguro que si entregan un mal trabajo y no garantizado, no lo recibiré”.

¿PERSECUCIÓN POLÍTICA?

La arquitecta Martha Ospino Osorio dijo sentirse indignada con la actitud de muchos de sus coterráneos y en especial con quienes destruyeron el trabajo inicial con un tractor, echando abajo la inversión realizada hasta ese momento, sumado a los múltiples inconvenientes de tipo logístico, de permisos y por no afectar el estacionamiento de los conductores y mototaxistas que se ubican en La Curva.

“He trabajado con mucho esfuerzo. Son unas letras que tienen concreto de 3,000 PSI y que por falta de espacios no se pudo realizar un tambor. Es la primera vez que me atacan. Soy una arquitecta reconocida en la región y adelanto obras en casi todos los municipios de Bolívar, sin tener hasta la fecha ningún tipo de problemas. Lo que puedo percibir es que la rencilla no es contra las letras sino contra la alcaldesa, porque muchas personas que han visto el trabajo lo han calificado como excelente”, indicó.

Dijo que si le toca poner recursos de su pecunio, lo hará para no defraudar la confianza que le ha brindado la alcaldesa.