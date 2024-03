Petro invitó a alcaldes de Bolívar a reunión para revisar tarifas de energía

En su momento, el Ministerio de Minas y Energía intentó concertar con los mandatarios caribeños; sin embargo, la invitación no cayó bien en el Palacio de La Aduana. Dumek Turbay Paz, alcalde de Cartagena, declinó la invitación para la cumbre que se realizó el 9 de marzo en Sincelejo considerando que había discrepancias con la agenda unidireccional que se propone desde el Ministerio de Minas y Energía. Además, explicó que no legitimaba dicha cumbre porque se tratarían temas ya conocidos y no habrían soluciones para la problemática en cuestión. Lea aquí: ¡Ojo! Sectores de Cartagena que no tendrán luz este 16 de marzo de 2024

Para la reunión con el jefe de Estado, la postura es distinta. El mandatario de los cartageneros considera que la reunión del viernes 22 representa una oportunidad para la unificación y la búsqueda efectiva de soluciones para las elevadas tarifas. “Los gobernantes del Caribe estamos a la expectativa de contar con el Gobierno nacional para propiciar soluciones inmediatas y contundentes a la crisis energética. La presencia del presidente Gustavo Petro convierte el espacio en el más idóneo para seguir argumentando sobre el porqué deben bajar las tarifas y acabar con los injustos cobros”, expuso Dumek Turbay al ser consultado por este medio.