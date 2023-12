Periodista barranquillera denunció en redes ser víctima de acoso sexual

Manifestó que lo que alcanzó a publicar es poco relevante con las fotos y videos que ha recibido de esta persona. “Yo me imagino una adolescente o una menor de edad recibiendo este tipo de acoso o este tipo imagen tan elevadas de tono porque lo que yo diga una cosa, lo que pude mostrar ahí por redes sociales, pero lo que yo tengo guardado de ese hombre, es algo que no tiene nombre”, dijo la periodista.

Indicó que tomó la decisión porque el caso le puede estar sucediendo a otras mujeres, pero que por temor no se atreven a denunciar. “Me pongo realmente a pensar en todas aquellas mujeres que son incapaces por miedo, por desconocimiento, que no se atreven a denunciar un caso como este, tan graves que las pueden estar afectando, incluso, la salud mental de adolescentes y niños”, indicó la comunicadora social.

Sostuvo que no encuentra las razones ni los motivos por las que este hombre está mandando esas imágenes obscenas y, además, en una red que es completamente informativa. “Además se toma el tiempo para hacer los videos y las fotografías. Todo lo planea: se sienta en la cama, se quita la ropa exterior, luego se queda en ropa interior, luego pasa sus manos por partes íntimas. Es una conducta realmente enferma, de un tipo como este y el tono pasó a otro calibre”. Le puede interesar: Ungrd entregó 54.3 hectáreas adicionales a afectados por deslizamiento en Piojó

“Imagínense que su hermana me felicitó porque yo haya hecho esta denuncia, porque ya la propia familia de este caballero ha ido a la Fiscalía a denunciarlo y no han recibido respuestas porque justamente la familia no es víctima. Quiero evitar que esta persona siga con esta práctica inapropiada y que no se repita con otras mujeres o adolescentes”, terminó diciendo.