Pasó de boxeador a hacer “mandados” por la crisis de COVID-19

Faider Hernández Santos, sin duda uno de los mejores boxeadores nacidos en el departamento de Sucre, llegó al profesionalismo con rotundo éxito hace relativamente poco, pero debió colgar sus guantes por culpa de la pandemia de COVID-19.

“Faycan”, como es conocido en el mundo del arte de fistiana, tuvo que dedicarse a hacer “mandados” en su motocicleta para así poder ganar el sustento diario de su familia durante la emergencia sanitaria mundial.

El deportista sincelejano graduado como técnico del SENA en Entrenamiento Deportivo, combinaba su carrera de boxeador profesional impartiendo clases a personas que querían mantenerse en forma, las mismas que ahora son sus clientes para los domicilios.

Su espíritu aguerrido e innovador, ese que siempre muestra sobre el ring, ahora lo ha sacado a relucir en la actual crisis, apostando como siempre “todo o nada”, o como el mismo lo dice “para salir con el escudo o sobre el escudo”.

El joven boxeador, mientras rueda en su vehículo, le pide constantemente a Dios que tome el control de esta terrible pandemia para que cese pronto y así poder nuevamente retomar su senda deportiva, la cual reiniciaba justamente cuando llegó el virus a Colombia.

Hernández Santos, cuando un antisocial le intentó hurtar su motocicleta, resultó con un fuerte golpe en la cabeza y por recomendaciones del médico dejó de pelear varios meses y ya estaba empezando a activarse nuevamente.

Faider se puso por primera vez unos guantes de boxeo cuando tenía 11 años de edad, viviendo en el barrio Bogotá, Zona Sur de Sincelejo, en donde se crió y salió a conquistar el mundo estando a punto de llegar a los Juegos Olímpicos.

“Como yo era muy peleón en la calle y en el colegio, un vecino que se llamaba Gilberto Rodríguez me puso unos guantes y me enfrentó a otro niño y yo gané. Entonces, él me dijo práctica boxeo, tu eres bueno, y eso me quedó sonando”, expresó.

Pasados dos años Faider decidió irse para el municipio de Toluviejo en donde su padre, Luis Hernández, era entrenador de boxeo y a los seis meses hizo su primera pelea amateur, la cual ganó, empezando un rosario de victorias.

En el 2001 representó al departamento de Sucre en el Campeonato Nacional Junior, celebrado en Ibagué (Tolima), colgándose medalla de bronce, al igual que en el torneo del año siguiente con sede en Montería.

Ese mismo año, en el 2002, Faider se coronó campeón en un torneo nacional de la categoría Juvenil efectuado en Sincelejo, ganándole al reconocido boxeador Miguel Marriaga, quien ha disputado ya tres títulos mundiales en el profesionalismo.

“Faycan”, debido a una hernia umbilical, se alejó de la actividad durante tres años, luego volvió en el campeonato de Mayores realizado en Santa Marta, donde ganó otra medalla bronceada, y al año siguiente en el nacional de Cali fue reclutado por el entrenador cubano Rafael Iznaga.

A partir de aquí Hernández Santos inició el mejor capítulo de su historia en el pugilismo amateur, siendo integrante de la Selección Bogotá desde el 2007 hasta el 2015, cosechando siete títulos nacionales, una presea de plata y otra de bronce.