Osvaldo Rafael Valdés, un poeta de la paz en los Montes de María

“Creo que fuimos creativos porque hasta aquí vino el director. A los pocos días de que nos aprobaran la iniciativa, llegó la pandemia. Entonces nos reunimos y analizamos todo. Luego decidimos decirles que por aquí no había llegado ese bicho y que no iba a llegar. Que aquí lo que teníamos era aire y cielo abierto, así que podíamos y queríamos trabajar”.

Entre verso y verso fue creciendo esa pasión por recuperar el verde de sus montañas. Pero en 2020 tuvieron una superproducción que no cabía en ninguna casa y no sabían qué hacer con tanto ñame. Las madres empezaron a preparar dulces, algunos inventaron nuevas recetas y otros se desesperaron por la falta de oportunidades para su comercialización.

Caminar, escuchar y conciliar

Pero es que Osvaldo ha sido un soñador de tiempo completo. Su pasión por su territorio ha trascendido y sobrepasado las amenazas y la intimidación. Dice con cierto humor que le ha metido un gol al conflicto.

“Por mucho tiempo estuve entrenando a muchachos para que jugaran fútbol y no cayeran en la guerra. Sin embargo, los actores armados constantemente bajaban a la canchita donde jugábamos. Trataban de convencerlos para que formaran parte de sus filas. Yo les decía que la cosa no era por ahí. Eso no gustó y me volví incómodo, pero yo creo que ya entendieron que lo mío es la paz”, cuenta.

A pesar de que su paso por la escuela fue breve, sus palabras han quedado plasmadas en escritos que guardan la memoria de su tierra. Sus poemas y canciones son como bosques que se entrelazan para narrar la historia de una región llena de contrastes. Tal vez por eso, durante muchos años ha ayudado a resolver las disputas que antes solventaban las armas, actuando como conciliador en equidad. Su lema es: “Caminar, escuchar y conciliar”.

Hoy es un líder que le compone a la vida, que tiene la capacidad de comprender y compartir los sentimientos y las experiencias de los demás, y que confía en que un día la paz deje de ser solo una palabra. Su mensaje es a que “a pesar de las heridas y cicatrices que deja el conflicto, hay que confiar para avanzar y mostrar a las nuevas generaciones que el camino no son las armas, sino el diálogo para reconstruir un mejor presente y labrarse un mejor futuro”.