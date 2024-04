¡Ojo al dato! Estos municipios del Atlántico estarán sin luz este jueves

Circuito Boyacá Sur: Barranquilla: Las Nieves, La Unión (de la calle 30 a la 31 entre carreras 12 y 17) y Rebolo (de la calle 17 a la 18 entre carreras 20B y 22).

Circuito Veinte de Julio 15: Barranquilla: Ciudadela 20 de Julio (entre carreras 1 y 5B sur entre calles 41C y 45E y entre carreras 6C sur y 15 sur de la calle 46 a 47C). Soledad: Villa del Carmen (carrera 42 entre calles 56 y 57), Los Robles, Los Robles etapa 7, Los Cedros, Cuchilla de Los Ángeles, Villa Estadio y Villa Las Moras Etapa 2.

Circuito Pumarejo: Barranquilla: La Chinita, Pasadena, Volver a Empezar, El Ferry, Primero de Mayo, La Feria y corregimiento Palermo (Sitionuevo). Siga leyendo: “No hay riesgo de desabastecimiento de agua en Barranquilla”: Triple A

Circuito Caracolí 3: Soledad: Villa Selene, Don Bosco 4, San Bernardo, Si Nos Dejan, Ciudad Salitre y Ciudad Can Bell.

Circuito Caracolí 1: Soledad: Ciudad Bonita, Nueva Esperanza 2, Nueva Esperanza 3, El Manantial, María de Los Ángeles y Villas de San Antonio.

En el barrio Altos de Riomar se realizarán adecuaciones técnicas de 10:00 a.m. a 5:05 p.m. en la carrera 56 con calle 91, y de 6:50 a.m. a 6:00 p.m. en la carrera 56 entre calles 91 y 94.

Igualmente en la carrera 75A con calle 87B del barrio La Floresta, de 9:55 de la mañana a 6:00 de la tarde; y de 6:50 de la mañana a 5:00 de la tarde en la calle 55 con carrera 34, en Lucero. Mire a ver: En 22,4 % disminuyeron los fallecidos por siniestros viales en el Atlántico

Air-e informa trabajos de mantenimiento preventivo en las redes y transformadores de 7:50 a.m. a 11:00 a.m. en la carrera 53 con calle 132, de la Urbanización La Playa; de 11:20 a.m. a 1:35 p.m. en la Avenida Las Dunas - Avenida Los Cocos (La Playa Rural); en Villa Santos de 1:45 p.m. a 3:55 p.m. en la carrera 49C con calle 102, y de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. en la carrera 50 con calle 98A.