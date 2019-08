Obreros de Tiquisio cerraron con cadenas la Alcaldía, para exigir el pago de unos recursos

Unos 40 trabajadores que construyen una cancha de fútbol en el municipio de Tiquisio, cerraron con cadena la sede de la Alcaldía, para exigir el pago de los recursos que no quiere girar el alcalde Fernando Carmona al contratista.

De acuerdo a las primeras versiones de los trabajadores, decidieron cerrar la sede se la Administración municipal, para exigirle al mandatario, que gire el dinero que desde hace más de un mes le entregó Coldeporte, financista de la obra.

“Vamos a seguir con la Alcaldía cerrada, hasta que el alcalde se reúna con nosotros y nos explique qué está pasando, nosotros necesitamos que nos paguen porque tenemos deudas que cumbrir”, expresaron los obreros.

Aseguran que ya no soportan tanta injusticia, les adeudan varios meses de salarios pero no les han cancelado porque ‘simplemente’ Carmona no quiere responder.

La obra

Juan Sierra, director de la obra, señaló que llevan varios meses pidiéndole al mandatario municipal la entrega de los recursos pero no responde a ninguna petición.

Aclaró que hasta la fecha solo les han entregado el 28% de los recursos, pero de acuerdo al avance de obra, la cual alcanza el 52% de ejecución deben entregarles el 40% de los recursos.

La obra, que tiene un valor de $1.670 millones, y consiste en la construcción de una cancha de fútbol once, que contará con cerramiento en malla eslabonada, con medidas de 105 metros de largo por 65 metros de ancho.

Además, contará con grama natural, sistemas de riego y de iluminación y filtros para el drenaje de las aguas lluvias.

Sierra asegura que los trabajos tienen una duración de cinco meses, los cuales comenzaron a correr desde el pasado mes de octubre, pero han tenido muchos inconvenientes para avanzar, entre los que están problemas de orden público y el invierno, suspensiones que se encuentran soportadas con actas.

“Tenemos conocimiento que Coldeportes le giró a la Alcaldía la suma de 500 millones de pesos, los cuales debe entregarnos para seguir desarrollando los trabajos, pero el alcalde no responde”, añadió el director de obras.

Este medio intentó comunicarse con el alcalde Carmona, pero no respondió las llamadas ni los mensajes.