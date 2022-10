"No queremos que al Caribe se le vea como al hijo de menos madre”: Pumarejo

Dijo que más allá de este primer paso se necesita una solución mucho más integral, mucho más holística. “Celebro que sea el primer paso, pero estamos muy lejos de la solución definitiva y por eso tenemos que seguir camellando, alzando nuestra voz, buscando soluciones definitivas”.

Sostuvo que en la Región Caribe están padeciendo el aumento de la tarifa, no solo los usuarios, sino las micro, medianas y grandes empresas. “Están sufriendo porque nos están tratando de una manera diferencial, porque las malas decisiones del Estado, ojo del Estado y no de un gobierno en particular, hicieron que pagos que se realizaron para ciertas inversiones no se llevaran a cabo y hoy le están diciendo a los usuarios del Caribe que paguen por las pérdidas técnicas y no técnicas que se generan en la región.

Manifestó que esas pérdidas se generaron por la falta de atención a la infraestructura de las redes eléctricas y la prestación de un buen servicio en el Caribe colombiano. “Eso quiere decir, que hay meses que al Caribe la ha tocado pagar más por el componente de pérdidas que por el componente de generación eléctrica. Es decir, que aquí cuesta más la ineficiencia que la generación de la energía y eso es inaudito”.

Indicó que se ha pedido al Congreso de la República y al Gobierno que revisen la ecuación y que se den cuenta que la única manera de saldar este problema, durante los próximos tres o cuatro años, es creando un fondo de estabilización de precios para el Caribe Colombiano. “Ese fondo tiene que nutrirse del presupuesto general de la nación. No hay una alternativa. ¿Por qué? Porque ese fondo costará entre los 3 o 4 años, entre 6 y ocho billones de pesos. Es mucha plata, sí, pero hay que verlo como una inversión en infraestructura pública, así como construir una carretera o una primera línea del metro”.

“Lo que podemos decir es que esto es apenas un paso y que necesitamos estar unidos todos en el Caribe para buscar una solución definitiva, que tienen que dejar ver al Caribe colombiano como un hijo de menos madre o con una tarifa diferencial que no es equitativa con el resto del país. La solución será cuando tengamos tarifas de energía similares en todo el territorio colombiano”, terminó diciendo.