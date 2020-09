La Administración Distrital, en cabeza del alcalde Jaime Pumarejo, ratifica que las fiestas y las actividades o eventos públicos o privados con asistencia masiva de personas, en lugares cerrados o abiertos, están prohibidos según lo establece el decreto 0732 del 2020, como medida preventiva para evitar el contagio de la COVID-19, y hace un llamado a que los ciudadanos no se relajen.

“Se acerca el Día del Amor y la Amistad, por eso les hago un llamado, una petición especial para que compartan en familia, para que lo hagan con sus seres queridos. No es momento de hacer fiestas, por respeto a las personas que acaban de fallecer, por respeto al dolor y, además, por respeto a que no hemos terminado. Esta pandemia no se ha acabado. Si te relajas tenemos que cerrar otra vez las cosas, quitarle el empleo y la capacidad de ganarse la vida a muchas familias, y no queremos eso, pon de tu parte y acompáñanos”, manifestó el mandatario de los barranquilleros.

A su vez, recalcó que el hecho de ir recuperando la dinámica laboral en la ciudad no se debe asumir como que ya no hay riesgos. “Si bien vamos poco a poco liberando la posibilidad de salir a trabajar y de disfrutar algunas actividades que antes estaban prohibidas, no podemos bajar la guardia. Quédate en tu casa, si vas a salir ve a un restaurante como está permitido, pero siempre cumpliendo con las normas de bioseguridad, haciendo uso del tapabocas, la distancia física y lavándose las manos”.

Dando continuidad a las disposiciones vigentes, la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría de Gobierno y la Oficina para la Seguridad y Convivencia, en conjunto con la Policía Metropolitana, ha dispuesto este fin de semana de caravanas que recorrerán las 5 localidades, con el fin de ejercer un mayor control en la ciudad y verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad adoptadas.

Las caravanas contarán con diferentes especialidades de la Policía y estarán conformadas por uniformados de Investigación Criminal (SIJIN), Inteligencia Policial, Policía de Vigilancia, Policía de Infancia y Adolescencia. Con este equipo interdisciplinario las autoridades podrán hacer frente a situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad y el orden público.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Clemente Fajardo, afirmó que “en Barranquilla no se permite la realización de actividades, eventos o aglomeraciones públicas y privadas de cualquier tipo en inmuebles públicos y privados, salones sociales, áreas comunes de propiedad horizontal y similares. El llamado es para que los ciudadanos que tengan conocimiento de este tipo de eventos denuncien ante las autoridades competentes”.

El funcionario fue enfático al señalar que “las personas que no acaten las medidas decretadas serán sancionadas. El llamado es para que los barranquilleros sigan implementando las medidas de bioseguridad para cuidarse y cuidar a sus familias”.

Asimismo, el jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, Nelson Patrón Pérez, manifestó que “las Patrullas COVID seguirán apoyando a la Policía, haciendo pedagogía y regulación a la comunidad, porque la idea es cada vez ser más conscientes de que debemos prevenir contagios y proteger la salud de todos, pues las restricciones podrían volver”.