La notificación de ganadora de una beca Boomerang es sin duda uno de los momentos más emocionantes que Daniela Montalvo Díaz ha vivido recientemente. La noticia le llegó de manera inesperada, pues lo que en principio creyó era una campaña pedagógica contra el COVID-19, resultó ser el anuncio de un sueño cumplido.

“Pensé que la Alcaldía estaba haciendo algún perifoneo por el sector cuando escuché los mensajes de cuidarse del coronavirus; salí a la terraza cuando escuché mi nombre en altavoz y no entendía lo que pasaba, solo hasta que dijeron que yo era una ganadora de las becas Boomerang comprendí y no aguanté la emoción”, recuerda esta joven, quien en ese momento se dio cuenta que su sueño de estudiar Contabilidad por fin se haría realidad.

“Me presenté siete veces en el Sena y no lograba pasar. Cuando un amigo me comentó de la convocatoria Boomerang pensé que seguramente se presentaba demasiada gente y tampoco se me darían las cosas por allí”, cuenta Daniela, quien gracias a la insistencia de su amigo decidió inscribirse en esta iniciativa de Traso Colectivo de Transformación Social, organización que hace más de 20 años lidera este programa gracias al respaldo de empresas aliadas.

“Me presenté pidiéndole a Dios que se hiciera su voluntad y ahora que me la gané todavía no me la creo”, dice Daniela, emocionada y agradecida con Golosinas Trululu, empresa que a través de Boomerang hará posible su formación tecnológica bilingüe.

“Créame que voy aprovechar al máximo esta beca. Estoy muy agradecida con Dios y con la empresa Traso por esta gran oportunidad”, agregó esta joven de 21 años, residente en el municipio de Turbana.

Daniela nos confesó que no tiene celular, pues no ha podido comprarlo debido a su situación económica, de manera que por el momento se ayuda con los amigos que le prestan sus equipos para comunicarse a través de su Facebook.

Además de Daniela, otros 33 jóvenes de Cartagena, Turbaco y Turbana se hicieron merecedores de esta beca, gracias a un grupo de empresas comprometidas con la educación.

“Este año tuvimos el reto de notificar a los chicos teniendo en cuenta todos los protocolos de bioseguridad, pues casa a casa fuimos contándoles que eran ganadores. No pudimos abrazarlos como siempre lo hacemos, pero tuvimos la posibilidad desde lo presencial de darles la bienvenida a este programa con el que comienza su futuro”, mencionó Alejandra Espinosa Harris, directora ejecutiva de Colectivo Traso, quien anotó que como un plus de la entrega, este año se llevó a cada una de las comunidades visitadas esta campaña de prevención del COVID-19 como parte del compromiso con la seguridad de los ciudadanos durante la pandemia.

APOYO EMPRESARIAL

Las empresas que se vincularon a esta entrega de becas del programa Boomerang son Dow Química, Esenttia, Cabot y Golosinas Trululu.

Contó también con los aportes que los colaboradores de Cabot, Esenttia, Esenttia Masterbatch y Corteva hacen a través del Fondo Unido - United Way de Colectivo Traso.