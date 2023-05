Municipios del sector costero y del centro del Atlántico estarán sin luz

“Estas son medidas encaminadas a garantizar una continua y estable prestación del servicio eléctrico a los clientes residenciales y comerciales en los municipios del norte y centro del departamento”, dice la empresa Air-e en un comunicado.

Agrega que, durante el desarrollo de la labor y por la seguridad del personal técnico se presentará suspensión de energía en los municipios Tubará, Piojó, Juan de Acosta, Baranoa, Polonuevo y Usiacurí.

Las poblaciones y municipios que se verán afectados son los siguientes: El Vaivén; vía Chorrera - Baranoa kilómetro 5 (Finca Santa Clara y Finca Glomaral); vía Santa Verónica - El Vaivén; Aguas Vivas, El Cerrito, Saco, Bocatocino, Chorrera; Santa Verónica; Playas de Salinas del Rey; Los Cocos de Playa Linda, Playa Palmarito, Playa Mendoza, Puerto Caimán, Playa Caño Dulce, Puerto Velero; Juaruco y El Morro; Vereda Altamira, Algodón vía Tubará y vía Altamira, Tubará vía Altamira; carretera Baranoa - Galapa; Sibarco; vía Baranoa - Sibarco; Pital del Carlin (Pitalito); vía Polonuevo - Santo Tomás; Vereda Los Manguitos; sectores aledaños a la entrada hacia Santo Tomás; vía Baranoa - Polonuevo; carretera Polonuevo – Campeche y vía Usiacurí - Baranoa.

En el municipio de Galapa serán afectados los sectores: El Libertador, San Luis, San Martín, Salón Azul, Arriba, El Mohán, Paraíso, San Roque, Centro, El Carmen, Manga 3 de Mayo, Los Carruajes y Manga de Pital. Los corregimientos: Paluato y Pital de Megua y la vía Galapa–Tubará. Lea: 50 barrios de Soledad estarán sin agua hoy jueves 25 de mayo

Trabajos eléctricos en Barranquilla

Air-e también anuncia que en el barrio La Pradera de Barranquilla se ejecutarán labores de mantenimiento y adecuaciones de red con suspensiones en el servicio: de 8:00 a.m. a 10:05 a.m. en la calle 110 con carrera 36B; de 10:30 a.m. a 12:30 del mediodía en la calle 114 con carrera 36B; y de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de la calle 37 a la calle 38 entre carreras 116 y 123.

En la calle 56 con carrera 8E1, en el barrio El Bosque, de 8:40 de la mañana a 5:38 de la tarde se adecuará punto de conexión.