Miradas y voces desde la niñez y la juventud colombiana en tiempos de COVID-19.

Con el propósito de dar voz a los niños y niñas del país, en el marco de la emergencia sanitaria y social provocada por el COVID-19, la Plataforma de Organizaciones sociales y populares por el protagonismo de niños, niñas y jóvenes en Colombia (impulsada por TDH Alemania) realizó, durante el mes de abril de 2020, la encuesta “Miradas y voces desde la niñez y la juventud en tiempos de COVID-19” a 265 niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) de 4 ciudades capitales (Cali, Medellín, Cartagena y Bogotá) y de diversos municipios en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Arauca, Norte de Santander, Bolívar, Guajira, Nariño, César, Boyacá, entre otros.

La Plataforma es un espacio amplio de articulación que convoca a más de 24 procesos y organizaciones de la sociedad civil de carácter social, comunitario y popular, entre las que se encuentra la Asociación Santa Rita para la Educación y Promoción -FUNSAREP- de Cartagena de Indias. Estas organizaciones desarrollan su trabajo con NNAJ en varios lugares del territorio nacional y su apuesta es promover e incidir en favor de los derechos humanos y la participación política de la niñez y la juventud. Desde hace más de 15 años, esta plataforma ha venido trabajando para tejer espacios de intercambios culturales e intergeneracionales en torno a temas como el protagonismo, el derecho a la participación de los NNAJ, la diversidad, el medioambiente, la equidad de género, los derechos políticos y culturales y la construcción activa de paz desde la concepción de NNAJ como actores políticos importantes en el país.

Además de crear un mecanismo para la participación de los NNAJ de varias zonas del país y de hacer un ejercicio que permita escuchar sus voces frente a la emergencia y a las medidas tomadas por el gobierno nacional y los gobiernos locales, la encuesta también se hizo como un ejercicio para monitorear la situación de NNAJ durante la pandemia.

La encuesta constaba de 28 preguntas dirigidas a:

 Recoger datos sobre la ubicación, género, edad, etnia, procedencia, etc., de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes participantes.

 Identificar ¿cuáles eran las percepciones de los NNAJ frente a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional y los gobiernos locales y lo que esto estaba generando en ellos y ellas?

 Determinar ¿cuáles eran las actividades a las que se estaban dedicando los NNAJ durante esta situación de confinamiento?

 Indagar sobre la situación de sus familias (si han recibido ayudas, qué roles se están asumiendo dentro de la estructura familiar, si hay alguna situación preocupante, entre otras).

 Recoger sus opiniones y sugerencias sobre las medidas tomadas (¿qué harían si fueran el presidente de Colombia).

 Revisar ¿cuáles eran las percepciones que tenían sobre la situación que estaban viviendo otros NNAJ en otras zonas del país?

Entre los datos más relevantes analizados tras esta encuesta, se encuentra que el 64,7% de participantes tiene una percepción negativa, con sentimientos de desconfianza, inseguridad, enojo o miedo, con respecto a las noticias e información que circula sobre el Covid-19.

Así mismo, se identificó que entre las actividades preferidas o recurrentes de los y las participantes está dormir, estudiar y ver televisión; en segundo lugar, está jugar con hermanos, padres o por internet, y chatear con amigos; y en tercer lugar realizar labores de aseo y cocinar.

La encuesta también recogió datos relevantes sobre las percepciones con respecto a las dinámicas sociales y económicas de las familias de los NNAJ. Por ejemplo, de acuerdo con las respuestas se identificó que en el 26,2% de las familias, las labores del hogar siguen recayendo en las mujeres (madres o hermanas). Por otro lado, el 65,5% de participantes manifestó contar con los insumos y herramientas necesarias para continuar con su proceso educativo desde casa, mientras que un 43,5% manifestó no tenerlos. De estos últimos, 44 participantes habitan en territorios urbanos y 70 en territorios rurales, siendo las niñas y mujeres jóvenes las más afectadas por dicha situación.

En cuanto a la situación económica de los hogares, y las principales preocupaciones que NNAJ perciben, el 60,5% manifestó que la mayor preocupación de sus familias era no contar con los recursos económicos; el 11,3% no contar con las condiciones como agua, o elementos de aseo y protección para prevenir el contagio del virus; el 10,9% no contar con servicios de salud; el 12,4% manifestó tener otras preocupaciones, como la salud de sus familiares, la falta de trabajo, el desabastecimiento de alimentos, entre otros, y el 4,9% restante manifestó no tener preocupaciones.

Otro elemento relevante en los datos arrojados por la encuesta es la opinión de los NNAJ sobre las medidas adoptadas frente a la pandemia, sobre lo cual un 56,8% manifestó sentirse cuidado y protegido, mientras que los demás manifestaron no conocer las medidas (6,4%), sentir que no han pensado en los niños y niñas (15,2%), o que en su territorio no se han tomado en cuenta las medidas (21,6%).

Finalmente, se encuentran sus percepciones sobre la situación de otros niños y niñas en el país, sobre lo cual manifestaron que el principal problema era la falta de alimentos (66,8%), el aumento del maltrato y violencia en los hogares (17,2%), la falta de insumos como agua, jabón y alcohol (11,1%), la discriminación debido a la raza, religión o país de procedencia (4,6%), y la discriminación basada en la orientación sexual (0,4%).

El análisis completo de los resultados de esta encuesta se puede descargar en la página electrónica www.funsarep.org