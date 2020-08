Más de 150 uniformados realizan controles en vías de Bolívar este festivo

El Comando estará atento a las medidas restrictivas en la movilidad como Toque de Queda, que sean impartidas por el Gobernador Vicentr Blel para este fin de semana, al igual que impartirá instrucciones para que el personal uniformado haga cumplir otras disposiciones que sea ordenadas por los Alcaldes municipales.

“No vamos a permitir que nadie, absolutamente nadie, exponga a los bolivarenses. No se arriesgue, no son vacaciones. Pedimos a la ciudadanía que se abstenga de movilizarse por las carreteras del departamento, si no se encuentra dentro las excepciones decretadas por el Gobierno Nacional”, dijo el coronel Rivera Suescun.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, acotó también que “quienes se encuentren dentro de las excepciones, les recomendamos no exceder los límites de velocidad, no se distraigan con el celular mientras conducen y por favor, realizar pausas activas si el desplazamiento comprende recorridos largos, esto con el objetivo de evitar algún siniestro vial”.

Desde el 25 de marzo a la fecha, la Seccional de Tránsito y Transporte ha realizado 1.343 órdenes de comparendo a conductores por transitar en sitios prohibidos y en horarios no autorizados por autoridad competente.

Con respecto al pasado puente festivo, por la conmemoración del 20 de julio, se interpusieron 185 órdenes de comparendo a conductores, por diferentes infracciones.