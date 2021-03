Más de cien millones de pesos ha perdido el gremio de ganaderos del municipio de Mahates (norte de Bolívar), por cuenta de las bandas de abigeos que operan en la cabecera municipal y en los corregimientos.

Cabe resaltar que Mahates está considerado el tercer centro ganadero de Bolívar, después de los municipios Magangué y Arjona.

El hecho lo dio a conocer Víctor Martelo Gómez, representante legal de la Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos de Mahates (Campegan), quien informó que “el abigeato en esta sección del departamento se volvió pan de cada día, puesto que cada semana son cometidos dos y hasta tres robos en diferentes lugares.

“El pasado 14 de febrero --contó-- al ganadero Temístocles Castillo le robaron siete vacas. Lo mismo le ocurrió a Benjamín Agámez. El 12 de febrero, a Cristóbal Echenique le robaron dos novillas y dos mulos. A Paco Moreno le robaron cuatro mulares; y a Yamil López tres mulares a finales de enero. Incluso, hace dos años a un candidato a la Alcaldía le robaron 12 vacas y nunca más se ha sabido qué pasó con ellas ni hay personas capturadas”.

El dirigente ganadero manifestó que los robos de ganado vienen ocurriendo desde 2012, tiempo durante el cual los afectados han interpuesto las respectivas denuncias, lo cual no es tan fácil para los campesinos, porque deben hacerse a través de la página web de la Fiscalía.

“Uno entabla la denuncia en la página y debe poner su correo electrónico, para que a los dos días le escriban diciéndole quién es el policía judicial que está a cargo del caso. Pero ya hemos puesto varias denuncias y aún no se ha reportado nadie. El otro problema consiste en que a la mayoría de los ganaderos les resulta dispendiosa esa diligencia, porque no tienen correos electrónicos, no saben manejar los computadores, algunos son iletrados y tienen que pedir el favor a otras personas; y de esa manera consideran que pierden mucho tiempo”.

En vista de ese flagelo, algunos ganaderos han expresado su deseo de vender sus propiedades y mudarse para Cartagena o Barranquilla, “pero nosotros tratamos de convencerlos de que se queden en el pueblo, porque en las ciudades encontrarán dificultades que los harán devolverse”.

Martelo Gómez señaló a los corregimientos de San Joaquín, Songó y Mandinga como los más afectados por el abigeato, donde los ganaderos ya conocen a los delincuentes y optan por negociar con ellos lo robado.

“Por ejemplo --explicó Martelo--: a uno de ellos le robaron nueve millones de pesos en reses, pero logró pactar con los bandidos para que le vayan devolviendo en dinero o en especies. Las autoridades dicen que eso no es recomendable, pero también es la consecuencia de que el proceso de las denuncias sea tan dispendioso”.