Con el propósito de frenar la propagación del COVID-19 en el departamento, desde este fin de semana miembros de la Policía y del Ejército Nacional acompañarán los operativos de control para el cumplimiento de la medida de toque de queda y ley seca que se viene implementando en los municipios del Atlántico (sin incluir Barranquilla).

Así lo anunció el secretario del Interior y Gobierno del departamento, Yesid Turbay, durante el desarrollo de un consejo de seguridad virtual que contó con la participación de los alcaldes municipales y autoridades del departamento.

Según las conclusiones de la reunión, “la medida surge después de analizar el comportamiento de un sector de la comunidad, que se ha reunido de manera clandestina en fiestas y galleras, situación que motivó que el último fin de semana la Policía interviniera 1.500 fiestas, 318 riñas, y se recibieran 11.000 llamadas telefónicas, incluida Barranquilla y su área metropolitana”.

En lo que va corrido del año, la Policía del Departamento Atlántico, Deata, ha atendido 427 riñas, de las cuales 310 se han registrado durante los fines de semana.

“Conversamos con el coronel José Luis Agudelo, comandante de la Segunda Brigada del Ejército, que tiene jurisdicción en el departamento del Atlántico, y manifestó su total apoyo con la operatividad necesaria para acompañarnos en la verificación de todas las medidas administrativas que tomemos en la presente mesa de trabajo”, manifestó Yesid Turbay.

El secretario del Interior y Gobierno del departamento reiteró que este acompañamiento del Ejército Nacional será para los dos fines de semana siguientes, correspondientes, según el calendario a los días de Carnaval. Este trabajo se llevará a cabo de manera conjunta con los miembros de la Policía del departamento.

En la reunión también se concretaron nuevas medidas como aplicar el toque de queda y ley seca el viernes 5 de febrero a partir de las 7:00 p.m., hasta el sábado 6 de febrero a las 5:00 a.m. La restricción se retoma el sábado 6 de febrero a partir de las 7:00 p.m. al domingo 7 de febrero a las 5:00 a.m. Posteriormente el domingo 7 de febrero a partir de las 5:00 p.m. hasta el lunes 8 de febrero a las 5:00 a.m.

El toque de queda comienza a regir nuevamente el próximo viernes 12 de febrero a las 7:00 p.m. al sábado 13 de febrero a las 5:00 a. m. Luego el sábado 13 de febrero a las 2:00 p.m. al domingo 14 de febrero a las 5:00 a.m. y del domingo 14 de febrero a las 2:00 p.m. al lunes 15 de febrero a las 5:00 a.m. Se exceptúan de estos horarios los municipios de Malambo y Puerto Colombia.

“Por la pandemia del COVID-19, los días lunes y martes de Carnaval son laborales, razón por la cual en esas fechas no aplica el toque de queda. Es de anotar, que los alcaldes municipales pueden tomar decisiones administrativas para fortalecer las medidas adoptadas en el decreto departamental”, agregó el funcionario.