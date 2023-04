Los bollos de Rosa Martínez, un secreto que trasciende los 70 años

Me asaltó la invitación que me hizo, una mañana fui a su casa y los deleité. Yo no soy catador de bollos ni nada por el estilo. Pero esos tenían una sazón parecida a los que hacia mi tía Rita Castaño (e. p. d.) para consumo en la familia, yo le ayudaba en los menesteres, destusando y cortando el maíz. Ella se encargaba del resto de la preparación. También le puede interesar:

A cada rato le compro por encargo y estos siguen conservando ese sabor diferente, 70 años después de haber iniciado la tarea, esa que para tener éxito en su preparación se necesita tener destreza para mantener una masa semilíquida, envolverla en una tusa (caparazón de la mazorca) y luego amarrarlo con una pita de fique que le da la figura característica.

Sin embargo, conocer ese secreto que tanto me habló, a través de una entrevista, se convirtió en una odisea. De esta manera hablé con su hija menor, Sobeida, y me dijo: si la vas a entrevistar debes ir temprano, a eso de las 6 de la mañana. Tomé la decisión de conversar con ella, el primer día llegué a las 6 y 03 a.m. y no pude verla. Álvaro, su hijo, me explicó que debía ir antes de las 5 y 30 a.m. porque ella se levanta a las 3 de la mañana a preparar la masa, darle el toque secreto, envolverlos y apenas termina de hacer mas de 120 bollos regresa a la cama a descansar.

Así fue, regresé al día siguiente, a las 5 y 45 a.m., pero tampoco pude hablar con ella. Ana Milena, la nieta, me contó que no podía atenderme porque debía asistir a una cita médica. Dada la curiosidad que me embargaba para contar esta historia, intenté un tercer día, para eso coloqué la alarma a las 4:35 a.m. para propiciar el encuentro con Rosa Amelia. Por fin coincidimos cuando llegué a las 5 y 25 de la mañana.