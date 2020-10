“La situación no es fácil en nuestro municipio. Ya son tres fenómenos naturales los que n os han afectado: uno en el mes el mayo, otro en agosto y este de las últimas horas, que nos deja daños en unas 200 casas; nada más en el barrio Roble Amarillo unas 80 viviendas se afectaron; también en el barrio La Arenosa, hubo casas que sufrieron daños, en especial dos que fueron derribadas en su totalidad, pero también hubo daños en otros sectores del municipio y estamos hablando de unas 200 viviendas afectadas”, dijo Guardiola.

Anotó que la Unidad de Riesgos del municipio está haciendo el censo de las viviendas afectadas para “de manera articulada con el gobierno departamental y Nacional, brindarle la ayuda que necesitan las personas afectadas. Ojalá que la ayuda se haga dentro del tiempo prudente para no seguir afectando a estas personas que ya de por sí están sufriendo por esta situación”.

Asimismo, la funcionaria hizo unas recomendaciones a la comunidad: ante las emergencias por lluvias, “les recomendamos evitar exponer su vida frente a cualquier situación de peligro que se pueda presentar”

La funcionaria recordó que en la temporada de lluvias y fuertes vientos se presentan caída de árboles, desplome de muros en mal estado e inundaciones en rondas hídricas. Es por eso esto que hace un llamado a la comunidad a no arrojar basura a los arroyos, canalizados y no canalizados, para no causar sedimentación.

SEGURIDAD EN LAS CASAS

De igual forma, se invita a la comunidad revisar y reforzar las cubiertas de las casas, asegurándose de que los amarres y los ganchos estén en buen estado, y que no estén podridos.

Se recomienda que las láminas sean atornilladas, que no estén solamente aseguradas con los ganchos y los amarres.

Tener a la mano un botiquín de primeros auxilios, un radio con baterías, y una linterna e identificar los sitios seguros de la casa.

Hernández también dijo que, según el Ideam, existe un 75 por ciento de probabilidad que se dé un fenómeno de La Niña, que iría hasta el mes de marzo del año entrante.