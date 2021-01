Un grupo de lideresas de la subregión de los Montes de María, quienes pidieron las reservas de sus nombres, aseguraron haber recibido amenazas ayer, mientras desarrollaban un plantón en favor del corregimiento de El Salado.

El plantón en cuestión se llevó a cabo, desde las diez de la mañana a la una de la tarde, frente a la sede de la Gobernación de Bolívar, en El Carmen de Bolívar, además de que fue apoyado por otro grupo de lideresas quienes se plantaron a las afueras de la Gobernación, en el municipio de Turbaco.

Como se sabe, los habitantes de El Salado, jurisdicción de El Carmen, denunciaron haber recibido amenazas de muerte mediante volantes y mensajes de textos a sus celulares, los cuales presuntamente han sido enviados por el grupo armado ilegal “Águilas Negras”.

Al respecto, las autoridades, después de dos consejos de seguridad, resolvieron, entre otras cosas, ofrecer una recompensa de veinte millones de pesos para quien dé información que conduzca a la identificación y captura de los amenazantes.

Las lideresas informaron haber recibido el siguiente mensaje:

“No tienen derecho a abrir la boca. El Salado es una tierra donde la gente cree que jamás un grupo paramilitar entrará a masacrarlos nuevamente (...) El día que menos piensen entramos y todos los marcados se morirán o simplemente acabamos con ustedes si no abandonan el territorio”.

Las anotaron que, aunque ya se han organizado dos consejos de seguridad y en El Salado está la fuerza pública, “la población está a punto de desplazarse, porque no siente que haya garantías de no repetición de la violencia. Además, los problemas de orden público no son únicamente en El Salado sino en todos los Montes de María. Pero hoy (ayer), a pesar del plantón, las autoridades no nos atendieron. Lo otro es que invitamos a los líderes de El Salado, pero no se atrevieron a venir porque tienen miedo de salir de su territorio”.

Igualmente, dijeron no sospechar de dónde vienen realmente las amenazas, “pero sí tenemos claro que lo que se busca es debilitar los liderazgos en Montes de María y provocar nuevos desplazamientos”.

El alcalde de El Carmen de Bolívar, Carlos Torres Cohen, manifestó que, después de los consejos de seguridad, se determinó que la Policía de Bolívar y la Fuerza Naval del Caribe custodiaran permanentemente la zona, lo que, en efecto, se está ejecutando.

Asimismo, recordó que, curiosamente, en enero de los años 2018, 2019 y 2020 también se denunciaron amenazas y las investigaciones concluyeron que se trataba de problemas de convivencia entre los mismos pobladores de El Salado, por lo cual ya hay personas judicializadas. “Ahora, nos estamos acercando al posible origen de estas nuevas amenazas”, sostuvo.

Aseguró que “en esta zona no hay presencia de guerrilla ni de paramilitares, pero sí están operando los miembros del Clan del Golfo, quienes pretenden convertir El Carmen de Bolívar en un corredor del tráfico de drogas, problema que estamos combatiendo con la ayuda de la fuerza pública”.

Indicó que se tiene previsto que el Gobierno Nacional regrese a El Salado para brindar ayuda psicosocial a los pobladores.