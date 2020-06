La pandemia en los Montes de María: El Carmen de Bolívar

La aparición de un primer contagiado, el pasado 25 de mayo, no solo provocó que se endurecieran todas las medidas sino que también se supo que hubo intentos de matoneo a los habitantes de un barrio popular, cosa que no llegó a confirmarse, pero sirvió para que las autoridades incluyeran en su agenda la pedagogía de la solidaridad con las posibles víctimas del virus.

Aquí también fumigan y les miden la temperatura a los recién llegados, quienes deben lavarse las manos en dos dispensadores que se manejan con los pies, obviamente, para que no haya necesidad de exponer las manos a un hipotético contagio.

Lo que haya que hacer

¿Cómo está la infraestructura hospitalaria en El Carmen?

- Yo diría que el COVID-19 nos cogió a todos muy desprevenidos; y para nadie es un secreto que la salud en Colombia es un sistema que viene presentándose muy mal. El Carmen de Bolívar no es la excepción. Aquí hay todas las dificultades que ustedes quieran en materia de salud, a tal punto que todavía no tenemos una cama de cuidados intensivos, siendo un hospital regional, y eso es grave. Pero estamos trabajando en un plan de acción junto con la Gobernación de Bolívar. Ya trajimos las camas, pero aún no han llegado los ventiladores y el resto de elementos necesarios para hacer una UCI. Hasta ahora el plan de acción contempla que sean 15 UCI para El Carmen.

¿Cuánta es la población que está atendiendo el hospital?

- Unas 300 mil personas, aproximadamente, de El Carmen, San Juan Nepomuceno, San Jacinto y las zonas rurales. En el hospital había un área que no se estaba utilizando, pero hace poco la adecuamos para poner las UCI que se están contemplando. El hospital venía prestando un servicio muy deficiente, con muchos problemas en la urgencia, empezando porque es muy pequeña para una población tan grande. Es decir, son una serie de problemas que quedaron al descubierto con la aparición del COVID-19, como se han desnudado todos los problemas del sistema de salud en Colombia.

La consulta externa está suspendida, ¿sabe usted qué respuesta da el operador Fundaser y la gerencia del hospital?

- Estamos enterados de una situación con unas pruebas rápidas a un personal del hospital. Esas pruebas dieron positivas. Estamos a la espera de los resultados de unas PCR que se tomaron. Pero venimos trabajando de la mano con el hospital. Ya le pasamos dos cartas referentes a dos médicos diferentes, porque el gran problema que se estaba presentando era que venían médicos de otras ciudades a atender una semana aquí, otra en Sabanalarga, otra en Sincelejo, etc. Entonces, eso abrió una ventana muy grande. Ahora, no estoy culpando a nadie. Pero hay que partir de lo siguiente: si tenemos unas pruebas positivas, aunque sean pruebas rápidas, para nosotros es COVID-19 y tenemos que actuar como tal. Como ente territorial, rector en salud pública en El Carmen de Bolívar, tenemos un plan de acción, dentro del cual hay un bloque de búsqueda compuesto por ocho personas: un médico, una enfermera licenciada y seis auxiliares, quienes se han encargado de hacer los cercos epidemiológicos en las situaciones difíciles que hemos tenido con el COVID-19, además de hacer cuarentenas a personas que llegan de otras ciudades, cosa en la que hemos sido muy cuidadosos. Ya el hospital nos pasó un listado de personas que fueron atendidas por ciertos médicos que hoy, en las pruebas rápidas, dieron positivo. Pero la idea es hacer el gran cerco epidemiológico a esos pacientes. Adicionalmente, le venimos diciendo a Fundaser que no solo nos mande los pacientes que atendieron los médicos. Que también nos manden todos los pacientes que llegaron a urgencias, y nosotros hacemos el cerco epidemiológico.

¿Cómo ha sido el comportamiento de los carmeros frente a las restricciones?

- Para empezar, en este municipio el uso del tapabocas es obligatorio por decreto. Quien no lo use, se hace merecedor de un comparendo. Las campañas han sido muy agresivas: hemos hecho simulacros, ocupamos los medios de comunicación, tenemos un bloque de búsqueda que visita todas las comunidades y constantemente repartimos folletos. Es decir, todo eso es para concienciar a la gente en el sentido de que es responsabilidad de cada uno cuidarse y cuidar a los demás. Eso ha dado tantos buenos resultados que con el paciente número uno que tuvimos (desde el 25 de mayo cuando lo identificamos) hicimos un cerco tan grande que el primer y segundo anillo de seguridad salió negativo en las pruebas de COVID-19. Estamos esperando el resultado de las pruebas de un familiar del paciente; y si estas nos salen negativas, significa que el cerco funcionó y que tenemos bien controlada la entrada al pueblo. Ahora el paciente número uno y su hermano están hospitalizados en Cartagena.

¿Cómo están trabajando las EPS en El Carmen respecto al COVID-19?

- La única que está trabajando en ese aspecto es la Mutual Ser. A las demás ya las requerimos. El asunto es que no tienen una infraestructura para prestar servicio; y hay unas que ni siquiera tienen personal médico sino una oficinita con una secretaria, y eso no es suficiente. Preocupa que no están al frente tratando de identificar su población más vulnerable, para tratar de trabajar preventivamente con ella. La Mutual viene haciendo unas pruebas rutinarias para identificar su población vulnerable, lo que nos parece un excelente trabajo. Las demás han brillado por su ausencia; y le ha tocado a la ESE municipal salir a dar la cara por ellas y tomar muestras entre sus pacientes.

¿La ESE municipal, Giovanni Cristini, está acondicionada para atender a un paciente con COVID-19?

- Ahora mismo, un paciente de COVID-19 no debe ser atendido por la ESE municipal. Lo debe atender la ESE Nuestra Señora del Carmen, que es la que maneja el segundo nivel. Pero la pregunta es, ¿qué haríamos en caso de que colapse Nuestra Señora del Carmen por exceso de COVID-19? En la Giovanni Cristini, a pesar de que está a punto de intervención, tenemos la posibilidad de armar diez camas. También tenemos un puesto de salud en el barrio Bureche, donde podemos poner otras diez camas. Ese sería el plan B. Como plan C está la Escuela Lucho Bermúdez, que tiene aire acondicionado y una planta eléctrica que le da energía a medio municipio. Allí podríamos poner unas 25 camas. De otro lado, estamos haciendo un convenio con Indumil para comprarle unas 30 camas a buen precio. La idea es estar preparados en caso de que suceda algo con la ESE Nuestra Señora del Carmen.

¿Qué se planea con las EPS que no están metiéndole el hombro a la pandemia?

- Ya les hicimos unos requerimientos mediante unas comunicaciones, donde les pedimos que asuman su responsabilidad. Ahora estamos esperando sus respuestas, pero también pondremos el caso en manos de entes de control, como la Procuraduría y la Superintendencia de Salud, para que hagan las investigaciones y los seguimientos de rigor.

¿Cómo han pensado la reapertura la economía?

- Hicimos la solicitud ante el Ministerio del Interior antes de que se nos presentara el primer caso de COVID-19, aunque ya la veníamos haciendo de manera gradual abriendo ciertos sectores importantes. Por ejemplo: librerías, almacenes de zapatos y de ropa. También comercio minoritario, como tiendas con carácter de misceláneas. Sin embargo, tuvimos en cuenta las restricciones impuestas por el Gobierno nacional en cuanto a mantener el cierre de cantinas, discotecas y gimnasios. Pero ahora que tenemos el primer caso de COVID-19, paramos la reapertura y cerramos todos los locales de la carretera Troncal de Occidente, porque es una puerta muy grande de contagio. Lo otro es que el pico y cédula lo aplicamos habilitando un número en la mañana y otro en la tarde. Además, prohibimos parqueo de motos en la Troncal y el parrillero, porque los mototaxistas se nos estaban convirtiendo en un foco muy peligroso, ya que ellos se apostaban en la Troncal, recogían a las personas que vienen de otras ciudades y las ingresaban al pueblo. La Policía ejerce controles rigurosos, y por eso creo que este es el pueblo que más comparendos ha impuesto. Creo que estamos cercanos a los 400.

¿Qué tan cierto fue lo del presunto matoneo contra los habitantes del barrio Las Colonias?

- Eso lo dijeron ellos, pero la verdad es que no tenemos pruebas contundentes de esa presunta discriminación. Sin embargo, estamos muy pendientes y, a través de los medios de comunicación, le decimos a la gente que lo que debemos hacer es volvernos solidarios. Tenemos 240 personas en cuarentena, pero no aceptamos que las estigmaticen. El día que tengamos pruebas contra alguien que haya discriminado a quienes están en cuarentena, tomaremos acciones legales.

¿Se están respetando los toques de queda?

- El nuestro es todas las noches y el fin de semana. Comienza los viernes a las 8 de la noche y termina el lunes a las 4 de la mañana. Aunque ese toque de queda lo veníamos aplicando desde antes de que la Gobernación de Bolívar lo impusiera. Empezamos imponiéndolo de noche y los domingos. Si es necesario ampliarlo, lo ampliamos.