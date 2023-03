La mujer que con 2 caballos reconcilió a Chochó y la Policía

La actual Jefe del Grupo de Prevención y Educación Ciudadana de la Estación de Policía Sincelejo, ha alcanzado a lo largo de su carrera importantes logros, pero uno en particular: recuperar la confianza del pueblo de Chochó en el organismo armado.

“Yo lo asumí de inmediato. Le dije a mi Coronel, présteme dos caballos y le cumplo esa misión. Me prepararé con todo el profesionalismo y la vocación posible para hacerlo, sabiendo que tenía solo una oportunidad y no podía fallar. Empecé a preparar a mis gestores comunitarios para realizar tan importante misión, entre muchas otras cosas, en el desarrollo de ejercicios de empatía y solidaridad con la comunidad”.

¿Cuál fue el punto clave para anotarse ese éxito?

“Pienso que la comprensión del contexto y la escucha activa sin entrar a contrariar, juzgar o señalar, iniciaron el restablecimiento de la confianza de la comunidad, sin dejar de aprovechar esa admiración y amor natural que los niños le tienen a los caballos, esos dos elementos fueron claves para cumplir la misión”.

¿Cómo hicieron el primer contacto con la comunidad?

“Recuerdo que fue el sábado 13 de agosto de 2022. Llegamos de repente al pueblo con ‘Coronado’ y ‘Reflexión’, los dos caballos que había solicitado, y enseguida un grupo de niños se acercó a nosotros, luego llegaron los adultos, entonces, con permiso de los padres, los montamos uno a uno y les dimos paseos. Así empezamos a reconciliarnos con ellos”.

¿Qué enseñanza le dejó esta experiencia?

“El volver al corregimiento de Chochó, prestando un servicio de policía amable, cercano y respetuoso al ciudadano, me enseñó que las actuaciones individuales no deben menoscabar el trabajo de muchos. En este caso de hombres y mujeres que a diario nos levantamos para dar lo mejor, porque esta profesión es una de las que más requiere de entrega, sacrificio y abnegación. Aprendí también que como en toda organización conformada por seres humanos, en la mía van a existir actuaciones erradas de algunos y que como en este caso particular, también se repudian y se rechazan categóricamente”.