La atlanticense María Fernanda Herazo González se coronó campeona del torneo de tenis profesional Colsanitas que culminó este domingo en las instalaciones del Club Campestre de Armenia, tras vencer a la antioqueña Yuliana Monroy de Antioquia, dos sets contra uno.

La Barranquillera en el primer set se impuso por 6/2, en el segundo cayó 3/6 y en el último volvió a ganar por 6/4.

“Felicitaciones a Yuliana (Monroy) por el buen juego que hicimos. Creo que me complicó mucho en las bolas altas, porque no me sentí cómoda, pero en el último set logré salir adelante y ganar el partido”, dijo Herazo González tras culminar el encuentro.

María Fernanda Herazo también se había coronado campeona la semana anterior del torneo Colsanitas de tenis de Cali, al vencer a la bogotana Antonia Samudio con parciales de 4/6, 6/2, 6/1.

La barranquillera también ganó en Pereira, en la primera parada nacional tras el reinicio de la actividad tenística en Colombia.

Hay que anotar que de los últimos 32 sets que disputó María Fernanda Herazo González, sólo perdió dos, los restantes 30 los ganó.