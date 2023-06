Jalón de orejas de la procuradora a alcaldes por no atender alertas tempranas

Molesta y contrariada se le vio a la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, porque los alcaldes de Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia y Malambo, no asistieron este martes a la cita hecha por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría para participar en la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) de la Alerta Temprana 022-2023. Lea: ‘Clan del Golfo’, terror para municipios del Atlántico

Al evento, cumplido este martes 27 de junio al Hotel Hilton Garden de Barranquilla, sólo asistió el alcalde de Galapa, José Vargas, los demás mandaron a sus secretarios de gobierno o del interior. “Solo tenemos un alcalde. El área metropolitana de Barranquilla está compuesta por Puerto Colombia, Galapa, Malambo, Soledad y son los responsables de la seguridad en esta área metropolitana. No son los secretarios. Ustedes hacen una magnífica labor, pero no ustedes los secretarios de la responsabilidad de un tema tan importante, como lo es la inseguridad, crisis que aún no se ha podido resolver”.