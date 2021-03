Los familiares de María Concepción Villa Peñaloza, de 86 años de edad, pidieron que investiguen si su muerte se presentó por causas de haber recibido la vacuna contra COVID-19 el pasado 10 de marzo en el hospital La Misericordia del barrio La Central de Soledad, Atlántico.

Carla Rodríguez, nieta de la difunta relató este miércoles en Emisora Atlántico de Barranquilla que “mi abuela gozaba de excelente salud. El día martes 9 de marzo llamaron a mi mamá para que la llevara a vacunar a las 8:00 de la mañana en el Hospital La Misericordia del barrio la Central de Soledad. Y mi mamá pensando en que estaba haciendo lo correcto la llevó porque mi abuela era una adulta mayor. La vacunaron a las 8:30 de la mañana. En el hospital solo le preguntaron de qué sufría, pero no le preguntaron si había sufrido de reuma, gripa o algo durante este tiempo. La vacunaron y esperaron 30 minutos y después de ese tiempo le preguntaron cómo se sentía, ella dijo que estaba bien y la mandaron para la casa”.

“En la noche ella empezó a sentir que le faltaba el aire, pero como ella vivía con mi mamá, solo le decía que le diera agua, que ya se le estaba pasando. Así pasó toda la noche y eso era porque no quería preocuparla. En la mañana del día jueves ella se sentía mal y le dijo a mi madre que necesitaba irse porque ella se sentía mal. Mi mamá la trajo aquí, porque vivimos relativamente cerca y de aquí la llevé a la clínica Los Almendros, allí la recibieron muy bien, la atención fue excelente. Las que las atendieron me dicen que ella tenía mucha saturación en la respiración. El médico, después que la revisó, nos dijo que estaba muy mal y que había que subirla a UCI inmediatamente”, relató la mujer.

Anotó que “estando en UCI ella presentó dos paros cardiorrespiratorios. El médico para preservarle la vida la entubó. En la noche del jueves la tuvieron que poner boca abajo porque los pulmones no le estaban ventilando bien. Ese mismo jueves le hicieron la prueba del COVID, resultados que al día de hoy no nos los han dado. En todo momento nos dijeron que teníamos que orar mucho a Dios, porque mi abuela estaba muy grave”.

“El viernes le iban a hacer un traslado para la clínica Reina Catalina de Baranoa, pero el médico que estaba en turno le dijo a la chica de la ambulancia que no daba la autorización para que la trasladaran, porque mi abuela estaba muy grave y que si ellos la trasladaban ella podía morir. La muchacha de la ambulancia me llamó y me dice que no pueden trasladarla porque ella estaba muy grave y si se movía corrían el riesgo de que entrara en paro y podría fallecer”, siguió contando.

Indicó que debido a eso la dejaron en la clínica Los Almendros. “El sábado en la mañana nos llamaron para decirnos que mi abuela había fallecido a las 7:30 de la mañana. Ese mismo sábado fui a la clínica, me entregaron los papeles para que fuera haciendo lo de la funeraria. Ese mismo día, como a las 11:00 de mañana, volvieron a llamar a los familiares y nos dijeron que no nos podían entregar el cuerpo porque ellos le habían mandado a hacer una prueba para descartar que mi abuela no hubiera muerto por COVID-19”.