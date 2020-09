Precisamente, la semana anterior, la Contraloría General de la República (CGR), dio a conocer hallazgos administrativos con presunta connotación fiscal en el proyecto mejoramiento en pavimento asfáltico de la vía Tablitas – San Marcos, contrato firmado por la Gobernación de Sucre para la vigencia 2017 con el Consorcio Megavías 018 por valor de $149.855 millones, en el cual detectaron, entre otras cosas, irregularidades en el manejo del anticipo pagado, que correspondía al 15% del valor total del contrato.

Igualmente, no se avaló por la interventoría el uso del 81,88% del anticipo entregado, causando un detrimento al patrimonio por un dinero no ejecutado de manera eficiente, lo que se traduce en un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, fiscal y penal por $18.407 millones. Adicional a esto, y a pesar de haber aceptado todas las condiciones contractuales en la etapa precontractual,el contratista no presentó a tiempo los permisos ambientales.