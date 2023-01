¡Insólito! Delincuentes secuestran a loro y extorsionan a su dueña

“Fue ahí cuando le dije, ¿perdón?, ¿por qué tengo que entregar ese dinero?, ¿de dónde voy a sacar 70.000 pesos para eso? No me pueden exigir ese dinero porque el loro es mío, lo vengo cuidando desde hace más de 15 años”, aseguró Lily.

Y sí: los pagó. La mujer recolectó el dinero con la ayuda de sus vecinos y pagó la extorsión. Le entregó el dinero a una persona desconocida que al contactó por teléfono. Lea además: Video: los últimos minutos de Valentina Trespalacios, la DJ asesinada

“Me lo entregó un hombre a un costado de la calle, no tengo idea de quién era porque nunca lo había visto. Solo me indicó que lo habían enviado para entregarme el loro y fue ahí cuando decidió devolvérmelo, en momentos en los que le di el dinero en sus manos. El lorito me gritó, me puse contenta, él es como un hijo”, concluyó Lily González.