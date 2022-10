¡Indignante! Mujer denuncia acoso sexual en baño de centro comercial

Señaló que no sabe qué hubiera pasado si justo en ese momento no entra otra mujer, se da cuenta de lo que está intentando hacer el hombre, le grita y este sale corriendo asustado.

“Me refieren que no pueden detenerlo, por falta de pruebas, le toman los datos y me dicen que continúe el proceso con la Fiscalía, voy a la parte administrativa de Alamedas y me dicen que sí, que claramente se ve cuando él entra al baño de los hombres, sale, mira sospechosamente y entra al de las mujeres y luego sale corriendo”, contó la denunciante.

“Sé que no pasara nada por parte de las autoridades, porque me dicen que no hay delito si no alcanzó a tocarme”, reiteró Anaya, quien además mostró su inconformismo con los funcionarios del centro comercial, aduciendo que no supieron manejar la situación y que todo el tiempo se sintió desprotegida.