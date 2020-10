Los habitantes del municipio de Mahates dijeron estar asqueados con las cantidades de basuras que se arrojan a la entrada del pueblo.

El basurero, que ya es refugio permanente de gallinazos, está a pocos metros de la carretera Troncal de Occidente, precisamente donde hay dos avisos muy visibles: uno dando la bienvenida a Mahates y otro prohibiendo el arrojo de desechos. Sin embargo, las montañas de basuras crecen cada día más en la margen derecha de la carretera; y amenazan con seguir avanzando hacia más adentro.

Los habitantes de Mahates especulan que los depositantes de los desechos podrían ser los pobladores de los corregimientos de Malagana y Mandinga, cuyas entradas están a pocos metros de la entrada del municipio.

A su vez, los habitantes de esos corregimientos culpan a los pobladores de Mahates.

Pero el alcalde, José Altahona Escorcia, señala a la empresa Acuacor, a la cual, según él, ya denunció ante la Procuraduría, la Contraloría, la Superintendencia de Servicios Públicos y Cardique.

Las razones que expone el burgomaestre tienen que ver con que, presuntamente, la empresa de marras “presta un pésimo servicio, porque carece de una infraestructura apropiada y por eso no hace los recorridos por los corregimientos y veredas. Por eso, la gente, al verse atiborrada de basuras, opta por tirar los desechos en cualquier parte”.

Según Altahona Escorcia, “tenemos desde hace rato un alegato judicial contra esa empresa, pero nos ha costado sacarla del pueblo, porque viene amarrada desde administraciones anteriores”.

Algunos dirigentes comunales, quienes pidieron las reservas de sus nombres, contaron que en ciertos sectores del casco urbano la recolección de las basuras se hace bien, “pero en otros no, porque Acuacor manda un solo camión. Eso trae como consecuencia que los residentes de los sectores donde no alcanza a llegar el recolector, tiren las basuras en cualquier parte. Y no es solamente la entrada de Mahates la que está llena de desechos. También la vía hacia el corregimiento de San Joaquín está en esas condiciones”.

Agregaron que “las familias que arrojan las basuras en cualquier parte, reclamaron porque empezaron a cobrarles el aseo en el recibo de la luz, pues alegan que cómo van a pagar por un servicio que no están recibiendo. Creemos que el remedio consiste en que manden más camiones y dividan el pueblo en sectores”.