¡Inaudito! Reclusos en la cárcel hacen vaca para alimentarse una vez al día

La Defensoría del Pueblo está visiblemente preocupada debido a las reiteradas violaciones a los derechos de 63 reclusos (54 hombres y nueve mujeres) en la cárcel municipal La Amarilla, en Lorica, Córdoba. En una nueva y reciente visita, hecha a través de sus funcionarios de la Regional Córdoba, constató la agudización de lo que viene sucediendo.

“Quienes están privados de la libertad en el centro de reclusión nos contaron las afugias que están pasando, una es que deben ingeniárselas para ingresar dinero y, entre ellos mismos, hacer la llamada vaca para poder adquirir sus alimentos. Pero la problemática, que se sale de los márgenes humanos, no para ahí, pues lo poco que reúnen, según su testimonio, solamente les alcanza para alimentarse una vez al día”, manifestó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis. Lea también: Después de haber parrandeado se vuelan de cárcel 5 peligrosos delincuentes

Los privados de la libertad también mencionaron que a quienes dependen de medicamentos, no se los están suministrando. Las citas médicas no han sido posibles debido a que no hay vehículos para trasladarlos a los centros de salud, como tampoco y en atención al desarrollo de sus procesos en las audiencias, los están llevando a los juzgados.

“En la inspección defensorial, además, nuestros funcionarios evidenciaron que los custodios del penal, en razón a que les adeudan siete meses de salario, se vieron en la obligación de abandonar sus labores. Su legítimo derecho al trabajo está siendo transgredido. La Policía Nacional adscrita al departamento de Córdoba, en consecuencia, asumió la vigilancia en La Amarilla”, expresó Carlos Camargo Assis.

Es tan aguda la crisis, que en la madrugada del pasado 3 de diciembre, cinco privados de la libertad, considerados de alta peligrosidad, se escaparon. La fuga está siendo investigada por las autoridades competentes y locales.