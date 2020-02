ICBF investiga presunta firma de contratos del director en Sucre durante una fiesta

A través de un comunicado de prensa, el ICBF nacional, informó que la denuncia ha sido puesta a disposición de la Oficina de Control Interno Disciplinario del Instituto para que adelante las investigaciones a que haya lugar.

Indicaron además que en caso de que se llegara a determinar la participación de personal ajeno a la entidad, con relación a temas contractuales, darán traslado a los organismos de control.

Juan Francisco Ortega, dijo que se ha querido crear suspicacia con ese vídeo, por cuanto, él lo que hizo fue permitir que los trabajadores, funcionarios y contratistas, asistieran a un almuerzo de compartir para la Navidad.

“Es un video que está fuera de contexto porque yo sencillamente aparezco revisando un documento, no pueden argumentar que estaba bajo ningún grado de alcohol, porque no es posible hacerlo en un vídeo de 7 segundos, no pueden argumentar que estaba firmando contratos porque no hay evidencia de eso”, indicó.

Manifestó que cuando se saca de contexto un vídeo puede ser utilizado de manera malintencionada como es este caso, en donde aparece en una actividad de bienestar con los trabajadores.