Hospital de campaña del Puerta de Oro está listo para entrar en operación

El alcalde Jaime Pumarejo Heins, anunció que visitó el hospital de campaña instalado en el centro de eventos Puerta de Oro y allí confirmó que ya está listo para entrar en operación cuando sea necesario, y que Barranquilla está haciendo un gran trabajo para atender eventualidades por la pandemia.

Sostuvo que en total son 600 camas que están acondicionadas con sus respectivos equipos médicos, espacios que se unirán a las UCI que se adecuan con respiradores en los hospitales Adelita de Char y Ciudadela 20 de Julio.

“Este es el hospital que va a suplir la necesidad de camas hospitalarias de baja y mediana complejidad si llegaran a necesitarse, es decir, cuando las camas en nuestro sistema médico empiecen a coparse, esto está listo para entrar en operación en menos de un día”, afirmó el alcalde.

“Los implementos médicos están almacenados, ya los médicos de Mi Red y la operación está coordinada y al mismo tiempo todos los servicios están listos para que llegue el primer paciente, pero lo haremos en el momento en que sea necesario para ser más eficientes en la atención”, agregó.

El mandatario dijo que los equipos instalados en el Puerta de Oro se complementarán con el Adelita de Char y el CAMINO Ciudadela 20 de Julio: “Estamos inspeccionando las 110 UCI que va a montar Barranquilla en esos dos puntos donde ya hemos empezado a recibir ventiladores. Esas UCI, más las 40 que va a poner en servicio esta semana el CARI, serán las que van a solventar la pandemia, también esperamos los 200 o 250 respiradores del Gobierno Nacional, que lograrán duplicar nuestra capacidad de UCI en la ciudad”.

El alcalde indicó la forma como se brindará la atención a los pacientes que requieran asistencia medica en el hospital de campaña en Puerta de Oro: “este hospital está diseñado para sintomatologías leves, personas que no pueden quedarse en casa porque necesitan atención médica con cierta frecuencia y ser monitoreados por un cuerpo médico, antes de esto la gente va a recibir unos aparatos de telemedicina que miden los signos vitales y van a estar en casa recibiendo llamadas de un médico y van a ir llenando un talonario de información y los va a ir llevando para ver si no tienen que salir de la casa. Si el sistema de telemedicina arroja una alerta irá a algún hospital o vendrá al Puerta de Oro, donde tendremos estas 600 camas solo para COVID-19, aquí vamos a atender a la gente que tenga síntomas leves o moderados. Cuando tenga que entrar a alta complejidad ya será trasladado al Adelita de Char o al CAMINO (Hospital) Ciudadela 20 de Julio o nuestra red privada”.

NO EXPONER LA SALUD POR NOTICIAS FALSAS

El alcalde Pumarejo reiteró su mensaje a los ciudadanos para que no crean ni propaguen noticias falsas, que se dan a conocer por canales no oficiales, sobre temas relacionados con la pandemia: “No se dejen engañar, nosotros no queremos ver a ninguno de ustedes aquí, ni a su tía ni a su primo, nadie gana con verlos a ustedes enfermos, ese ‘charlatán’ del barrio que les está diciendo que las pruebas los van a contagiar. Pregunto ¿por qué él sabe más que un médico, y por qué él ahora sí sabe algo de medicina cuando lleva 12 años viviendo al lado de ustedes y nunca ha hecho nada por su vida?”.

El mandatario dijo enfáticamente que “no se dejen confundir y no expongan a su familia y a sus seres queridos, para que alguien se contagie por la irresponsabilidad de otras personas que quieren sacar algún provecho de esta pandemia, es el momento de unirnos y decir la verdad, la salud de nosotros está en juego y queremos protegerlos, la única manera es que quien tenga síntomas se haga la prueba, se quede en casa dos semanas y luego salga a trabajar con toda porque todos tenemos que salir a trabajar, todos tenemos que ganarnos la vida, pero si cada uno de nosotros lo hace responsablemente Barranquilla va a salir rápido de esto”.

El alcalde hizo el recorrido por el hospital de campaña, en compañía del secretario de Salud, Humberto Mendoza; el gerente del centro de eventos Puerta de Oro, Ricardo Vives, y el gerente para la crisis por COVID-19, Juan Manuel Alvarado.