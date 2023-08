Habitantes de Cañaveral sin hospital: “atienden en la casa de una vecina”

Bastó con que se cayera el techo, para que el hospital del corregimiento Cañaveral en Turbaco dejara de funcionar, esto ocurrió hace tres meses y hasta el sol de hoy, según sus habitantes, la situación no parece tener solución.

También agregó: “a la muchacha que presta la casa no se le paga nada, los dos médicos que llegan a atender hacen las consultas en la mañana y en la tarde se regresan para sus casas. Como el hospital no funciona, un día llegó una camioneta y se llevó las camillas y algunos equipos. Cuando uno tiene un dolor o malestar toca si o si coger para el hospital de Turbaco, o peor aún, para Cartagena, lo cual es una travesía, y no es justo que eso pase teniendo nuestro propio puesto de salud”.