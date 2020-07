Gobernador de Magdalena dice que no hay extinción de dominio en su contra

Carlos Caicedo Omar se ratificó manifestando no existe una extinción de dominio en su contra como lo dijo en comunicado de prensa emitido por la Fiscalía General de la Nación el pasado 26 de junio, en el que se anuncia la extinción de dominio de bienes del actual gobernador del Magdalena, del exalcalde de Santa Marta, Rafael Martínez y de otros cuatro ex contratistas del Distrito y que lo anterior lo desvirtúan las declaraciones de la Directora de Extinción de Dominio de la Fiscalía General en una entrevista concedida a Semana Digital.

Caicedo en comunicado enviado a este medio dice que “miente el comunicado al afirmar que exista alguna extinción de dominio contra bienes del gobernador o de las 5 personas referidas en el comunicado. La directora de Extinción de Dominio de la Fiscalía así lo confirmó en entrevista con Semana Digital en programa de la periodista Vicky Dávila”.

El mandatario añade lo manifestado por Ana Catalina Noguera, directora de Extinción de Dominio. “No se ha declarado la extinción del derecho de dominio. El único facultado para declarar la extinción o no del derecho de dominio es el juez de la República de extinción de dominio, que por jurisdicción corresponda en su momento (...) Esto está en curso y no ha concluido (...) la demanda no se ha presentado, por eso al señor no se le ha notificado y, en su momento, como le digo, podrá ejercer su derecho a la legítima defensa”.

Caicedo dice que miente el comunicado al señalar que “se trata de “11 bienes del gobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar”. En el informe de la misma institución, se observa que los bienes pertenecientes al gobernador consisten en una (1) casa de interés social, adquirida en 1995 y en donde reside actualmente la madre del señor gobernador; un (1) apartamento, que incluye un (1) depósito y un (1) garaje, lugar donde reside actualmente el gobernador y que fue comprado sobre planos en el año 2005; y un lote adquirido en 2013 con la venta de un bien habitable anterior y actualmente hipotecado con el banco BBVA”.

“Miente el comunicado de prensa y viola la presunción de inocencia y el debido proceso, cuando afirma que los anteriores bienes “habrían sido adquiridos con dinero producto de las irregularidades detectadas en los contratos de demolición, construcción y adecuación de cinco centros de salud”. No es posible siquiera sostener dicha afirmación, pues es fácilmente verificable en las escrituras de los bienes, que estos fueron adquiridos con probada anterioridad, uno de ellos, incluso, hace 25 años. ¿Cómo se podría utilizar el dinero de unas obras desarrolladas entre 2015 y 2019, para el pago de bienes adquiridos años y décadas atrás?”, agrega el mandatario magdalenense.

Sostiene que “miente el comunicado ante el país y ante los medios de comunicación, al afirmar de forma irresponsable y sin diligencias mínimas de verificación, que de los cinco (5) centros de salud “solo uno fue terminado”. Basta con ir a la ciudad de Santa Marta a conocer con ojos propios los cuatro (4) centros de salud entregados durante las alcaldías de Carlos Caicedo y Rafael Martínez”.

Anota que “el único centro de salud que efectivamente no fue entregado es el Centro Mamatoco, pues al momento de la intervención de Supersalud de la ESE Distrital en julio de 2019, este no había sido terminado por problemas de liquidez de la ESE y retrasos en la factibilidad de los diseños por parte de Minsalud. En el momento en que el ex alcalde Martínez (2019) se disponía a hacer las gestiones respectivas para terminar la obra, habiendo entregado los cuatro primeros centros, la Superintendencia intervino y es rectora del sector salud del Distrito desde entonces”.

En otro punto Caicedo Omar manifiesta que “miente el comunicado una vez más al dar por sentado, violando nuevamente la presunción de inocencia y el debido proceso, que los contratos materia de investigación “representaron una renta ilícita de $4.129 millones de pesos”. Esta afirmación es muy grave por cuanto estos hechos no han sido probados ante la justicia, y es importante recordar que los contratos en referencia no fueron suscritos por el gobernador Carlos Caicedo, sino por el gerente en su momento de la ESE Distrital”.

“Miente el comunicado al sostener que los bienes “serán ocupados una vez termine el aislamiento preventivo decretado por el Gobierno Nacional con motivo del Covid-19”, pues según las declaraciones de la doctora Noguera, y que pueden corroborarse en el video de la entrevista completa en el link https://youtu.be/MzhgwJISBg0 , lo que sigue en el proceso es la solicitud de la medida por parte de la Fiscalía ante un juez de la república, quien deberá, en el marco del debido proceso y de la legítima defensa del gobernador y de los demás involucrados, determinar si hay mérito para proceder con el pedido del ente acusador, o si por el contrario, se confirma la legalidad de los bienes”, relata Caicedo.

El gobernador Carlos Caicedo Omar termina diciendo que pone esta información en conocimiento de los medios de comunicación y de la opinión pública “pues considero de suma irresponsabilidad y ligereza el comunicado de prensa de la Fiscalía General, en tanto compromete mi nombre y honra con difamaciones y calumnias carentes de sustento. Esto inevitablemente siembra diversas sospechas sobre las motivaciones detrás de estas actuaciones, y devela una posible politización del ente de control en contra del gobierno alternativo y progresista del Magdalena”.