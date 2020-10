LA ASAMBLEA DEBE CUMPLIRLE AHORA A LOS ‘PROFES’

“Históricamente, el Gobernador de turno tenía facultades plenas para adicionar recursos al presupuesto cada vez que el Ministerio de Educación hacía transferencias por medio del Sistema General de Participaciones. Pero ahora esas facultades plenas no las tiene ya el Gobernador y cada vez que se va a solicitar un recurso hay que presentar una solicitud ante la Asamblea a través de un proyecto de ordenanza, tal como lo cumplió el Gobernador Caicedo. Esperamos celeridad por parte de la Duma para que los maestros no se queden sin su pago”, indicó Rubio.

Igualmente, el Secretario detalló que “en este caso el inconveniente es que la administración Cotes no proyectó ni radicó a final de su gobierno el pago de las nóminas de enero a diciembre, sino de enero a septiembre, lo cual indica que aún si se si giran los recursos de la nómina por parte del Ministerio de Educación, no se podrán incorporar al presupuesto ni disponer de los recursos porque la Gobernación no tiene las facultades. Esto evidencia una falla del gobierno anterior, que debió trazar el presupuesto del año completo”.

Esta nueva irregularidad del pasado gobierno se suma a otra similar que fue hallada al principio de este año, cuando la Secretaría de Educación descubrió que Rosa Cotes había dejado una enorme deuda en el sistema educativo, tras no haberle pagado el mes de diciembre de 2019 a los 8.000 profesores del Magdalena, cuya deuda ascendía a los 3 mil 968 millones de pesos, lo cuales fueron cancelados en menos de un mes por Caicedo, quien gestionó recursos propios de la administración.

Por su parte, el Secretario de Hacienda, Jorge Agudelo, hizo un llamado de tranquilidad a todos los maestros. “En síntesis, por medio de la ordenanza se busca pagar las nóminas de octubre y noviembre y, además, se solicitó la facultad para cuando llegue la asignación del mes de diciembre ya no tener que acudir nuevamente ante los diputados sino autónomamente y en menos de 48 horas poder tener el pago en la incorporación y la cancelación correspondiente al último mes de la vigencia 2020. Igualmente, ya presupuestamos la vigencia 2021 hasta 31 de diciembre de ese año”.

El llamado del secretario fue bien correspondido por los sindicalistas de la educación departamental, entre esos, Álvaro Jaramillo, vicepresidente del sindicato de todo el personal administrativo de las instituciones educativas de los municipios no certificados.

“Estamos dispuestos a defender nuestros derechos hasta que ellos nos aprueben esos recursos y le den facultades al gobernador para el pago de nómina”, terminó diciendo el líder gremial.