Funeraria de Barranquilla explicó la razón del traslado de 4 cadáveres a Córdoba

Aún no termina la polémica por la decisión de la Funeraria de la Fe de trasladar cuatro cadáveres, desde Soledad, Atlántico, hasta Montería, donde finalmente fueron cremados, pero voceros de la funeraria explicaron que solo trataron de buscar una solución rápida.

De acuerdo con lo señalado por Adelaida París, vocera de Capillas de la Fe, sostuvo que ante la imposibilidad de no tener solución en Barranquilla, tomaron la decisión de enviar esos cuerpos al crematorio de la capital cordobesa.

Indicó que tenían cuerpos con posible COVID-19, sin ninguna solución para el destino final y que en una ciudad con el clima de Barranquilla, no podían, bajo ningún motivo, quedarse con ellos. “No sabíamos si los cuerpos tenían la enfermedad o no y por temas de salubridad pública no podemos ser responsables de generar un foco de infección”, sostuvo la funcionaria.

Reiteró que en la norma nunca se especifica qué se debe hacer en caso de que los hornos de un municipio colapsen, ni tampoco especifica que se debe pedir algún tipo de autorización para mover los cuerpos en este escenario.

“Nuestra misión es solucionar cualquier tipo de dificultad, así a nosotros nos genere gastos adicionales, como por ejemplo el traslado de los cuerpos a Montería”, señaló aduciendo que justo un día después de los hechos fue que la Alcaldía de Barranquilla expidió una circular en la que admite que hay una contingencia y por ello permite la inhumación de cuerpos COVID-19 positivos y posibles COVID-19, teniendo en cuenta el incremento de los casos y el colapso de los hornos crematorios.

Ante esa situación el secretario de Salud de Córdoba, Walter Gómez, dijo que avanzan las respectivas investigaciones para establecer las razones del traslado de los cadáveres a Montería, generando pánico en la comunidad.

Por su parte, el secretario de Salud de Montería, José Vergara, dijo que cuando sostuvieron contacto con las autoridades de salud en Barranquilla, les dijeron que ellos no habían otorgado licencia para el traslado, pero que les aseguraron que estaban en condiciones de hacer la cremación en la ciudad.

Como se recordará el carro fúnebre llegó en las horas de la madrugada del viernes y las autoridades de salud se enteraron cuando fueron notificados por parte de la Funeraria Los Olivos, sobre la llegada de los cuerpos para la cremación.

El hecho fue denunciado ante la Fiscalía para que se adelanten las investigaciones correspondientes, pues las autoridades de Córdoba insisten en que se violaron los protocolos establecido por el Ministerio de Protección Social para esos casos.