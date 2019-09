“Existe incertidumbre entre los empresarios colombianos”: presidente de la Junta Directiva de Analdex

“La turbulencia en los mercados internacionales ha generado una incertidumbre en los empresarios colombianos. Los exportadores del país, que paulatinamente han tomado posición en los mercados externos, se encuentran ante un escenario que va al vaivén de las decisiones de las principales potencias del mundo”, fueron las palabras con la inició su presentación de Ronald Bakalarz, presidente de la Junta Directiva de Analdex, en la inauguración del XXXI Congreso Nacional de Exportadores, que se lleva a cabo en el Hotel Dann Carlton de Barranquilla.

Bakalarz agrega que las tensiones comerciales que se han dado entre China y Estados Unidos, “pero que también han involucrado países y regiones con una fuerte importancia geopolítica como Europa, Turquía, Japón, Corea, entre otros, han generado una gran incertidumbre en los mercados internacionales, a tal punto que los inversionistas están saliendo de economías emergentes por temor a una crisis y se están refugiando en activos seguros. En este contexto, la demanda en varios socios comerciales se ha visto frenada y ha estancado nuestras exportaciones durante 2019. Si el país quiere crecer a un mayor ritmo, generar bienestar en la población y cumplir con sus metas fiscales, necesariamente debe tener a las exportaciones de bienes y servicios como su estrategia prioritaria”.

Seguidamente anotó que “los pactos para el crecimiento que ha impulsado su gobierno para estimular doce sectores productivos de la economía, son un aliciente para promover el Producto Interno Bruto. Si lo que se busca es trabajar entre el sector público y privado como aliados para incrementar el crecimiento, estos pactos no solo deben tener una estricta verificación, sino extenderse a muchos más sectores económicos que tienen un gran potencial para estimular la economía interna y las exportaciones del país”.

Afirmó que “el contexto internacional es riesgoso para Colombia, ya que ante el incremento en barreras arancelarias y no arancelarias en Estados Unidos y China principalmente, los flujos de comercio están cambiando y creando un incentivo adicional para el contrabando técnico y abierto hacia Colombia. En ese sentido, es importante reforzar la lucha contra el comercio ilícito que el Estado ha venido liderando a nivel local e internacional”.

“Analdex ha sido un defensor del libre comercio por las ventajas que puede tener en el valor agregado de la economía, pero este libre comercio debe ser justo y equitativo. No es posible competir en condiciones desleales, con contrabando y lavado de activos, pues pueden llevar a frenar el desarrollo del sector industrial colombiano”, aseguró.

Ante la presencia del presidente Iván Duque, Bakalarz, aprovechó para tratar el tema de la corrupción en el país. “En los últimos meses este tema ha sido objeto de grandes debates en el país, con el fin de buscar la mejor forma de abordarlo y atacarlo. Es necesario que la corrupción sea atacada en todos sus niveles, desde el cultural en toda la población colombiana, hasta el normativo, que permita reducir los incentivos y aplicar sanciones ejemplares a los corruptos”.

FACILITACIÓN DEL COMERCIO

También trató el tema de facilitación al comercio, en el cual hizo un reconocimiento a la labor que ha venido desarrollando el Gobierno Nacional a través de la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeación, entre otros, en los pactos de productividad y en las mesas de facilitación al comercio, identificando problemas y cuellos de botella, dentro del programa del gobierno Estado Simple, Colombia Ágil, en el que desde agosto de 2018 a la fecha, ha realizado cerca de 1.200 intervenciones en materia de racionalización de trámites, dentro del cual los asuntos de aduanas y comercio exterior no han sido ajenos a este gran propósito.

“En asuntos de facilitación al comercio, doce mesas de trabajo desarrolladas en distintas ciudades, integrando a varios de los actores de la cadena del comercio exterior, tanto públicos y privados, han permitido generar una interlocución y avances significativos. Producto de esas discusiones hemos ratificado la importancia que, para el país, los empresarios y el comercio exterior, es contar con un estado moderno y digital, en el que la eficiencia, la transparencia, la simplificación y la agilidad nos ayuden de mejor manera a realizar nuestras operaciones de importación, exportación y de comercio exterior”, sostuvo Bakalarz.

Solicitó que se deben reducir los tiempos de importación y exportación, “en especial el proceso de inspección por parte de la policía Antinarcóticos, el ICA y el INVIMA y llegar a estándares internacionales, es fundamental. En Colombia aun contamos los tiempos en días, mientras que los países de la OCDE lo hacen en horas. Si generamos eficiencia en la gestión del riesgo y la acompañamos de tecnología y coordinación interinstitucional, podríamos quitarle al proceso 3 o 4 días de tiempos muertos, retrocesos y demás barreras y llegar al promedio internacional de las 48 horas que utilizan las economías modernas”.

“Señor Presidente, recientemente su Gobierno expidió el nuevo régimen de aduanas a través del Decreto 1165 de julio de 2019, acto que aplaudimos porque el país lo estaba necesitando, esta normatividad deberá generar sin duda alguna, mayor seguridad jurídica, transparencia y agilidad en las aduanas. Aplaudimos también la reciente inauguración del laboratorio de aduanas y su centro de monitoreo y control de las operaciones aduaneras y de comercio exterior, estamos seguros de que la tecnología y esta gran infraestructura, de la mano del profesionalismo institucional, nos ayudaran a combatir y controlar de manera eficaz temas como el contrabando, la subfacturación y demás delitos que afectan la legalidad y generan competencia desleal”, indicó.

Sostuvo que “estos grandes esfuerzos necesitan precisamente, tal y como lo he mencionado, unos servicios informáticos electrónicos, que nos permitan hablar de interoperabilidad a nivel de entidades de gobierno, de control inteligente de las operaciones, pero también, de operaciones electrónicas en importación y exportación, que bueno incorporar y desarrollar en nuestro país el concepto de comercio exterior sin papeles, no solo tendríamos una aduana ecológica y amable con el medio ambiente, también seria más transparente, eficiente y por sobre todo ágil y competitiva”.

“Necesitamos una aduana que no castigue la eficiencia empresarial con trámites manuales y discrecionalidades, pero además que se valga de las herramientas y la tecnología para analizar las operaciones y los operadores, sin generar sobrecostos ni retrocesos o trámites adicionales. Sin embargo, no queremos desconocer, la gran labor que desarrollan las entidades de control como el ICA, el INVIMA, la DIAN y la Policía Antinarcóticos, lo que queremos es que se fortalezca la institucionalidad, la coordinación y especialmente el trabajo conjunto para motivar a los exportadores a su proceso de internacionalización y que se haga realidad el hecho de que importar y exportar en Colombia es fácil”, manifestó Bakalarz.

Por último, le señaló al presidente Duque que la logística no es solamente eficiencias y buenas prácticas en el almacenamiento y el transporte, “la infraestructura, el multimodalismo, la última milla, coordinación nacional con la local, son extremadamente necesarias. Nada sacamos siendo eficientes en los puertos y aeropuertos, si no coordinamos a todos los entes nacionales con los territoriales, pero además, señalando que el tema de seguridad es fundamental, necesitamos hacer comercio exterior 7 por 24, el país no puede parar sus operaciones en las horas nocturnas, debería ser propósito del gobierno nacional de la mano del sector empresarial, buscar costos eficientes en el transporte y una mejora continua y sostenida en este ámbito. Queremos, señor presidente, que el CONPES de logística que se ha venido trabajando de manera concertada y que tiene identificadas las necesidades de todos los actores que intervienen, sea expedido. ¡El país lo necesita!, ello nos permitirá seguir articulando a unos y otros y trabajar de manera conjunta, en el desarrollo y fortalecimiento de la logística en Colombia”.