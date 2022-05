Este reto institucional llegó a su vida no por azares de la vida o coincidencias del destino, sino que es el resultado de múltiples esfuerzos que ha realizado a lo largo de su carrera policial, donde ha procurado mostrar las capacidades y competencias que poseen las mujeres, revaluando con ello, los estereotipos y roles de género.

“Mi sueño”

Su decisión de convertirse en policía tampoco estuvo a la suerte. Desde niña surgió en ella el sentido del deber, el de querer cuidar y proteger a los demás, inclusive, cuando jugaba a policías y ladrones con sus amigos de la infancia, ella siempre asumía el papel de la autoridad, porque veía en esta la figura del héroe que le hace frente a la adversidad y que ayuda a quienes más lo necesitan.

Cuando se encontraba en su último año de bachillerato y con 17 años, tomó la decisión de hacerle caso a lo que le dictaba su corazón, por lo que tras una amplia conversación con sus padres y con el apoyo de un primo, hoy día policía jubilado, emprendió su camino en la Policía Nacional.

Luego de obtener el título de Técnico Profesional en Servicios de Policía, en la Escuela de Policía Provincia de Sumapaz, Fusagasugá - Cundinamarca, fue asignada en el 2008 al Comando de Policía Bolívar, donde estuvo vinculada a las estaciones de Arjona, San Juan Nepomuceno, El Carmen de Bolívar y Marialabaja.

En el 2020 asumió el cargo de Comandante de la Estación de Policía en Margarita. Adaptarse a estas nuevas funciones, asignadas en una comunidad alejada de los territorios que ella conocía, fue todo un reto a nivel personal.

“Ser comandante de la Estación de Policía en Margarita ha sido un reto en mi carrera, donde el cariño y el apoyo que me han brindado los habitantes ha sido muy importante para mí, porque esto me ha permitido desarrollar a cabalidad y con su respaldo, este trabajo. La comunidad ha visto con buenos ojos que sea una mujer la que está al frente de la Estación, pues sienten que con mi presencia hay un cambio en la atención y eso es fundamental para mí, porque he querido que la comunidad vea en mí y en mi equipo sus aliados, sus amigos”, expresó.