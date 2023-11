Estos sectores de Barranquilla, Soledad y Malambo estarán sin luz este martes

Durante el horario de 7:00 de la mañana a 5:30 de la tarde se requerirá suspensión de energía en supermercados, restaurantes, y demás clientes comerciales y residenciales ubicados de la calle 92 a la calle 95 entre carreras 46 y 49C y de la calle 90 a la calle 94 entre carreras 43 y 46.

Sin embargo, de 7:00 a.m. a 7:30 a.m. y de 5:00 p.m. a 5:30 p.m. se percibirán breves interrupciones de la calle 90 a la calle 95 entre carreras 43 y 49C, en la Universidad Autónoma del Caribe y comercios alrededor.

En otros sectores de la ciudad, los trabajos serán para adecuación de redes eléctricas de 7:30 a.m. a 11:00 a.m. en la calle 50C con carrera 3E; de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. en la calle 35 con carrera 41; y de 7:40 a.m. a 6:00 p.m. en la calle 23 con carrera 19.

Trabajos eléctricos en Soledad y Malambo

Air-e también anuncia, que con el fin de desarrollar mantenimiento y limpieza de redes eléctricas de media tensión, Air-e informa que se presentarán interrupciones del servicio de energía en los siguientes circuitos:

Circuito Caracolí 4, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: Ciudad Paraíso, San Vicente y San Vicente III.

Circuito Malambo 6, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: Malambo: La Milagrosa, Paraíso, Villa Rica 1, Villa Rica 2, El Carmen, 7 de Diciembre, La Chinita, Pacífico, Villa Berta, Villa Campo, San José, Bellavista, Montecarlo, Villa Esperanza (entre carreras 4 y 6 entre calles 4B sur y 9A sur) y Miraflores (entre calles 10 y 11A entre carreras 5 sur y 6 sur).

Mientras que, en el municipio de Soledad, hará labores en el Circuito Salamanca, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: El Carnero, Soledad Real, El Centro, 12 de Octubre, Cachimbero, Cruz de Mayo, Salcedo, Nuevo Triunfo, Oriental, La María, Cortijo, Santana, El Ferrocarril, Cabrero, El Porvenir, entre calle 18 y 18A1 entre carreras 42A y 51A (Costa Hermosa); Barranquilla: calle 12A entre carreras 7B y 7D (Pasadena).

En Barranquilla, en el Circuito Carrizal, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: Barranquilla: Carrizal, El Santuario, El Limón, Alboraya, Tayrona, El Campito, La Magdalena (entre las calles 35A y 40 de la carrera 7F a la 8), Las Palmas (entre calles 34 y 35A de la carrera 7B a la 9D), Universal (entre calles 31 y 33 de la carrera 4 a la 5) y Buenos Aires (entre calles 44B y 45B entre carreras 5B y 7C).