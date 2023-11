Estos datos arrojó la encuesta de opinión sobre educación en el Caribe

Añadió que uno de los resultados que destaca en la encuesta de los hogares en la Atlántico, “son la forma de enseñar y evaluar de los docentes, el entorno escolar y el interés y la motivación de los estudiantes. ¿Qué nos dice eso? Que el proceso de aprendizaje no depende sólo de los docentes, sino que, si no tengo estudiantes motivados, interesados, no logro aprendizajes buenos y también depende de la gestión y liderazgo de los rectores. Entonces, eso es muy importante y está muy relacionado con los factores que podrían generar deserción desde la perspectiva de los hogares”.