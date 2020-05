En Turbaco el coronavirus está en 26 barrios

El Concejo del municipio de Turbaco considera que la Alcaldía de esa localidad no fue lo suficientemente oportuna para evitar que los casos de COVID-19 se propagaran tan rápidamente.

Dicho eso, el presidente del Concejo, Juan Carlos Flórez Torreglosa, informó que esa corporación aprobó una proposición donde se pide la coadyuvancia a la Asamblea de Bolívar, para que se dé una intervención en cuanto al manejo de la pandemia.

“Eso —anotó Flórez Torreglosa—, en vista de que las medidas que viene aplicando la Alcaldía no están dando los resultados que se esperaban. Esta semana nos reuniremos con el secretario de Salud municipal, el departamental y la Comisión de Salud de la Asamblea, para trazar las rutas adecuadas en cuanto a reducir los contagios”.

Para los concejales, la cercanía con Cartagena no debió tomarse como una excusa programada para justificar el crecimiento de los infectados, “más bien debieron aplicarse las medidas para controlar el riesgo. Además, la falta de información a la comunidad es otro factor preocupante. No se están creando los cercos epidemiológicos y los seguimientos efectivos, sabiendo que los contagiados de ahora ya no son los que trabajan en Cartagena sino sus familiares y personas cercanas en el barrio. Hay que enterar a la gente de dónde están las zonas de contagiados, para que tome las debidas precauciones”.

Recordó que cuando se dieron los primeros casos en Cartagena, el Concejo entregó las siguientes recomendaciones a la Alcaldía, las cuales no fueron atendidas:

—Intervenir los barrios de la zona de conurbación, porque podrían ser los primeros afectados.

—Imponer una barrera epidemiológica a la entrada del municipio donde aplicar desinfección a los vehículos y toma de temperatura.

—Hacer empadronamiento con los residentes de Turbaco que laboran en Cartagena.

—Dar funcionamiento al Puesto de Mando Unificado, para que, desde ahí, se dieran las directrices con que enfrentar el virus.

Manifestó estar preocupado, además, “porque ya en Turbaco se está hablando de reactivación económica. Pero si se va a aplicar, que sea lo suficientemente lenta, para que no se active la curva de contagios”.