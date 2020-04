En Turbaco se quejan de altas facturas de energía eléctrica

Los habitantes de la urbanización Altos de Plan Parejo 2 dicen estar alarmados con las facturaciones de la energía eléctrica, correspondiente a marzo.

El barrio en cuestión, que consta de unas 1.500 viviendas, es uno de los que bordean la carretera Troncal de Occidente, a la entrada del municipio de Turbaco.

Informaron que, siendo un barrio clasificado como estrato dos, la mayoría de las familias reciben facturas que no sobrepasan los 130 mil pesos, pero las de marzo alcanzaron un promedio de 300 mil pesos y un poco más.

“Es decir, nos las enviaron por más del doble de lo que acostumbramos a pagar”, dijo Sugey Arrieta, quien tomó la vocería de la queja y añadió que dichas facturaciones no se justifican, puesto que el servicio no es todo lo bueno que se necesita.

“En los inicios del barrio –añadió—el servicio era muy bueno. Pero, de un tiempo para acá se ha desempeñado muy mal. Todos los días hay bajones de energía. Tenemos que comprar estabilizadores, para que no se nos dañen los electrodomésticos, además de que suspenden la energía en cualquier momento y sin avisar”.

Agregó que la comunidad esperaba que las facturas aumentaran un poco, debido a la cuarentena, “pero tampoco que llegaran tan exageradas, como si nosotros viviéramos en un estrato alto y con servicio muy eficiente”, indicaron.

Algunos de los usuarios afirmaron haber elevado la queja ante la empresa Electricaribe, donde, según ellos, les sugirieron que financiaran la deuda hasta que la cubrieran en su totalidad, “pero no estuvimos de acuerdo, porque eso no es lo que corresponde a nuestro estrato y a lo que podemos consumir cuando no se va la luz”.

Las amas de casa sostuvieron que las altas facturaciones podrían desmedrar el presupuesto que tenían destinado a sostener la cotidianidad durante la cuarentena, “porque tendremos que privarnos de otras prioridades, para que no nos corten el servicio”.

Por su parte, el personero municipal, Iván Roca, hizo saber que le han llegado quejas de otros barrios de Turbaco, clasificados como estrato dos, donde el servicio de energía “tampoco es óptimo, así que la excusa no puede ser la cuarentena”, sostuvo el funcionario.

Asimismo, puso a disposición de los usuarios de Altos de Plan Parejo 2 el correo electrónico Personeriamunicipalturbaco@gmail.com, para que le envíen las querellas, acompañadas de las facturas escaneadas o fotocopiadas.

La empresa Electricaribe informó que la falla en el suministro de la energía en los últimos días, tienen que ver con eventos por condiciones atmosféricas, en el circuito Ternera 2, que alimenta a gran parte de Turbaco.

“Para cubrir esos impasses --dijeron voceros de la compañía-- hemos enviado nuestras cuadrillas a resolverlos. De otra parte, el que las facturas lleguen un poco más caras tiene que ver con la permanencias de las familias en sus viviendas, por cuenta de la cuarentena. Hay que tener en cuenta que todos gastan energía de diferentes formas y durante todo el día, que no es lo mismo que cuando una parte está en la casa y la otra por fuera”.