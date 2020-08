La Alcaldía de Sincelejo adelanta estrictos controles a establecimientos comerciales que han abierto sus puertas sin estar autorizados, incumpliendo las medidas de bioseguridad y violando el Decreto 841 de 2020.

Según informes de la Secretaría del Gobierno Municipal, han recibido quejas por la reapertura de restaurantes que no están autorizados por la Administración Municipal, que no cumplen los protocolos de bioseguridad y no mantienen el distanciamiento requerido.

Para realizar la supervisión de esos negocios fue creado el Comité de Seguimiento de Articulación de Medidas de Control para la Reactivación.

Las secretarías que integran el Comité son las de Gobierno y Seguridad, Desarrollo Económico y Salud del municipio de Sincelejo, las cuales asignaron a dos funcionarios para hacer el seguimiento permanente, con el acompañamiento de la Policía.

El secretario de Gobierno y Seguridad de Sincelejo, David Berthel, aclaró que no todos los sectores están autorizados para reabrir sus puertas y que los pilotos con restaurantes iniciarán a partir del 1ro de septiembre próximo, siempre y cuando el Ministerio del Interior lo autorice.

“Se han presentado quejas por parte de la ciudadanía indicando que hay muchos restaurantes que están atendiendo personas dentro del establecimiento comercial, situación que nos ha llevado a organizar este Comité para hacerle un seguimiento permanente más ahora que estamos ad portas de iniciar el proceso piloto, el cual tiene que ver con la reapertura gradual de los establecimientos comerciales”, indicó el funcionario.

El objetivo principal es hacerle vigilancia estricta a los negocios que no están acatando las normas y aplicar las respectivas sanciones a que haya lugar.

Es así como será habilitada una línea de WhatsApp y un correo electrónico, para recibir y evidenciar las quejas, a fin dede facilitar el seguimiento por parte de la Administración municipal a todos los establecimientos comerciales.