En Montes de María sentimos miedo por reagrupación de algunos guerrilleros”: Victimas

Luego que los exjefes negociadores de los Acuerdos de Paz de la exguerrilla de las Farc con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, anunciaran el nacimiento de un nuevo grupo guerrillero para presuntamente “luchar por la paz traiciona”, muchos habitantes entre ellos víctimas de este grupo guerrillero expresaron su preocupación y temor.

Entre ellos Nicolas Machado (nombre cambiado por la seguridad de la víctima), campesino de la vereda Bonito zona baja de El Carmen de Bolívar, a quien el frente 37 de las Farc le desaparecieron a un hermano en año 2000, y quien asegura que está preocupado por las acciones que vayan adelantar Jesús Santrich, “El Paisa”, Aldinever Morantes, “Romaña” e Iván Márquez, ahora que decidieron reagruparse.

Machado asegura que en ese mismo año tuvieron que desplazarse porque los amenazaron hombres armados y vestidos de camuflado y les dieron 24 horas para dejar las tierras que los vieron crecer.

“Después de haber vivido varios años de tranquilidad, desde esta mañana estamos en una completa zozobra porque no sé si vayamos a poder volver al campó, lugar que nos da el sustento de nuestras familia”, dijo el labriego.

Con lágrimas en sus ojos recuerda el último día que vio a su hermano, y asegura que ese momento no lo quiere volver a repetir con su familia, la cual fue muy afectada psicológicamente por ese episodio tan doloroso.

“Las autoridades debe reforzar la seguridad de la zona, puesto que nosotros vamos todos los días al campo, pero nos da miedo quedarnos, y ahora más con semejante anuncio”, añadió.

Igualmente otro de los campesinos expresó su preocupación, ya que en el año 2000 tubo que desplazarse de la vereda El Respaldo en El Carmen, porque hombres armados no los querían en el campo y por la desaparición de su papá en el 2005.

Asegura que el escuchar que esas personas que alguna vez lucharon por la paz ahora retoman las armas les preocupa bastante, ya que los tiempos de tranquilidad y armonía podrían verse afectados.

“Me da mucho miedo que otro familiar resulte afectado, que el creer que todo es diferente después de tantos años de violencia podría terminarse no es algo que podríamos soportar”, explicó el hombre.

Otro habitantes de los Montes de María, aseguran que no han logrado el proceso de reparación al que tienen derecho para enfrentarse a una posible incursión de la guerrilla de las Farc.

En esta subregión tenemos que unirnos para no volver a ser sometidos por los violentos, “Aunque en su discurso ellos digan que no van asesinar a nadie ni a secuestrar nosotros no estamos tranquilos porque se quieren unir con el ELN