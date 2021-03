Sucre ha recibido 34.671 vacunas contra el COVID-19 de los laboratorios Pfizer y Sinovac, de las cuales han sido aplicadas 16.642 a personal de primera línea de atención en salud y mayores de 80 años.

Las primeras 696 dosis de la vacuna del laboratorio Pfizer llegaron a Sucre el 16 de febrero, convirtiéndose en el primer departamento del país en recibirlas y en donde comenzó el Plan Nacional de Vacunación, con la aplicación del biológico a la enfermera jefe de la UCI del Hospital Regional de Sincelejo, Verónica Machado.

La Secretaría de Salud reconoció que se han presentando inconvenientes en la identificación de la población de adultos mayores de 80 años, por lo que la vacunación todavía no supera el 50% de las dosis recibidas. Ante esto, el Ministerio de Salud informó que Sucre es uno de los entes que tiene todavía un número importante de vacunas en los cuartos fríos, por lo que hasta que no cumplan con una cobertura mínima de vacunación del 50,7%, no enviarán nuevas dosis.

Las dosis aplicadas en los 26 municipios sucreños a personal de primera línea en salud y adultos mayores de 80 años son las siguientes: San Onofre, 55; Tolú, 496; Toluviejo, 271; San Antonio de Palmito, 143; Sincelejo, 8.583; Coveñas, 231; Corozal, 1.070; Sincé, 383; Sampués, 404; El Roble, 160; La Unión, 178; Caimito, 147; San Marcos; 582; Colosó, 156; Chalán, 120; Ovejas, 390; Morroa, 195; los Palmitos, 309; San Pedro, 288; Buenavista, 194; Betulia, 240; Galeras, 286; Sucre, 393; San Benito Abad, 209; Majagual, 354; y Guaranda, 305.