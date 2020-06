En El Carmen rechazan a habitantes de Las Colonias

Desde el 28 de mayo, cuando se confirmó el primer caso de COVID-19 en El Carmen de Bolívar, los habitantes del barrio Las Colonias están sufriendo rechazo, ya que el portador del virus, al parecer, vive en ese sector del municipio.

Cecilia Barrios, presidenta de la Junta de Acción Comunal, pidió el acompañamiento de las autoridades para que aclaren lo que está pasando, ya que hay varias personas que se encuentran sometidas a una cuarentena, porque, presuntamente, tuvieron contacto con el portador del virus.

Igualmente, dicen estar preocupados porque, según ellos, desde la administración municipal están evaluando la posibilidad de poner en cuarentena a toda esa comunidad, lo que les perjudicaría aún más.

“No estamos contagiados. Aquí en el municipio solo hay un caso confirmado y no se justifica lo que están haciendo con esta comunidad. Necesitamos que las autoridades aclaren este mal entendido, ya que en varios sectores del municipio no nos quieren dejar entrar y nos tratan mal”, agregó Barrios.

Un campesino, quien pidió la reserva de su nombre, aseguró que en la zona rural de un municipio vecino le prohibieron la entrada solo por vivir en La Colonias, “y la verdad es que me están perjudicando, porque ahí tengo unos cultivos que debo atender. Desde que se conoció el caso positivo, no me volvieron a dejar entrar a la vereda, que está en zona rural de San Jacinto, porque creen que los puedo contagiar. Mi familia y yo vivimos de lo que cultivamos”, señaló.

El personero municipal, Rubén Santamaría Ardila, señaló que desconocía esa situación, pero que le enviará un oficio al alcalde Carlos Torres Cohen, para que, a través de una campaña en redes sociales, prohiba ese tipo de situaciones.

Pidió a la comunidad que, mediante una carta, le cuente con detalles lo que está sucediendo, y les recordó que en su perfil de la red social Facebook hay un número de teléfono donde se pueden comunicar con él.

Por su parte, Torres Cohen manifestó que en ningún momento ha tenido la intensión de poner en cuarentena a Las Colonias, pero manifestó que una vez lleguen los resultados de las 28 muestras que les realizaron a personas que tuvieron contacto con el portador del virus, determinará las acciones a adoptar.

Aclaró que el hombre afectado y aislado vive en una invasión entre los barrios La Ceiba y Las Colonias y que sobre ese sector sí tomaron acciones, entre las que se encuentran la cuarentena. Pero en lo que respecta al resto del municipio, solo se tienen personas aisladas en puntos específicos.

Recomendó a la población mantener la calma, porque el COVID-19 es un virus que se encuentra en todas partes y se debe convivir con él, pero para evitar la propagación se debe utilizar el tapabocas, mantener el aislamiento obligatorio y el lavado de manos.

“Esta es una problemática que nos atañe a todos y no podemos estar señalando a nadie. El virus puede atacar a cualquiera, porque estamos indefensos ante él”, indicó.